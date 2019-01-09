Появились новые детали о первом гибком смартфоне FlexPai

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Известно, какой процессор получит первый гибкий смартфон FlexPai
Известно, какой процессор получит первый гибкий смартфон FlexPai / Фото из открытых источников

Один из первых в мире гибких смартфонов Royole FlexPai показали в действии на выставке CES 2019. Новинка оборудована гибким 7,8-дюймовым дисплеем, который благодаря специальным шарнирам можно складывать пополам.

Об этом сообщает 3DNews.

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Во время презентации новинки на CES 2019 разработчики сообщили, что основой устройства служит передовой процессор Qualcomm Snapdragon 855. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

FlexPai
Смартфон FlexPai представили на CES 2019

Кроме того, в арсенале Royole FlexPai – 6/8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 128/256 ГБ, также предусмотрен слот для карты microSD. Смартфон получил камеру на 16 и 20 мегапикселей, приемник GPS, акселерометр, гироскоп, барометр, датчики освещенности и приближения, симметричный порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3 800 миллиампер часов.

FlexPai
FlexPai стал первым смартфоном, получившим гибкий дисплей

Отмечается, что Royole FlexPai уже предлагается в качестве платформы для разработчиков по ориентировочной цене в 1 300 долларов (около 35 800 гривен).

FlexPai
Смартфон FlexPai уже доступен для разработчиков

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Теги: Техно Цены CES 2019 Смартфоны
Источник: Техно
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