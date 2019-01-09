Появились новые детали о первом гибком смартфоне FlexPai

Один из первых в мире гибких смартфонов Royole FlexPai показали в действии на выставке CES 2019. Новинка оборудована гибким 7,8-дюймовым дисплеем, который благодаря специальным шарнирам можно складывать пополам.

Об этом сообщает 3DNews.

Читайте также: Лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24

Во время презентации новинки на CES 2019 разработчики сообщили, что основой устройства служит передовой процессор Qualcomm Snapdragon 855. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.



Смартфон FlexPai представили на CES 2019

Кроме того, в арсенале Royole FlexPai – 6/8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 128/256 ГБ, также предусмотрен слот для карты microSD. Смартфон получил камеру на 16 и 20 мегапикселей, приемник GPS, акселерометр, гироскоп, барометр, датчики освещенности и приближения, симметричный порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3 800 миллиампер часов.



FlexPai стал первым смартфоном, получившим гибкий дисплей

Отмечается, что Royole FlexPai уже предлагается в качестве платформы для разработчиков по ориентировочной цене в 1 300 долларов (около 35 800 гривен).



Смартфон FlexPai уже доступен для разработчиков

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно