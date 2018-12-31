Появились новые подробности о загадочной операционной системе Fuchsia от Google

Загадочная операционная система Fuchsia от Google продолжает собирать вокруг себя все больше слухов. Новую информацию о ОС обнаружили в ее программном коде и она намекает на то, что Fuchsia будет поддерживать Android-приложения.

Об этом сообщает 4PDA.

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В декабре 2018 года обнаружили два хранилища Fuchsia OS, связанные с Android Open Source Project (AOSP). Долгое время в них не находили никакой полезной информации, но теперь в одном заметили файл readme. В нем говорится о том, что Android-приложения смогут работать на устройствах с Fuchsia.



Fuchsia OS будет поддерживать Android-приложения

Ранее появилась информация, что Google собирается полностью отказаться от Android в пользу Fuchsia в течение ближайших пяти лет. Эта система разрабатывается с нуля поисковым гигантом без использования Linux и Java и сможет легко адаптироваться к экранам различных размеров.

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