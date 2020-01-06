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Появились первые изображения смартфона Xiaomi Mi 10

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В сети нашли рендер Xiaomi Mi 10 / gagadget

В китайской социальной сети Weibo опубликовали рендер, который впервые демонстрирует флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. Изображения демонстрируют гаджет с обеих сторон и позволяют составить первое впечатление о дизайне устройства.

Особенности смартфона Xiaomi Mi 10

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Если принимать во внимание заднюю панель, то Xiaomi Mi 10 напоминает прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9. Камера расположена в том же месте, только объективов теперь не три, а четыре. Впрочем, этот дизайн активно используется и другими компаниями, например, Realme, которая уже завтра представит Relme X50 5G с такой же компоновкой блока основной камеры.


Рендер будущего Xiaomi Mi 10

В дизайне передней части также ничего уникального, первые подобные смартфоны с отверстием под фронтальную камеру вышли еще год назад, популярность решение нашло с появлением линейки Samsung Galaxy S10.

Очевидно, что сканер отпечатков располагается под поверхностью экрана, который имеет узкие рамки по всему периметру. На правой стороне телефона есть переключатели регулировки громкости и кнопка включения.

Когда представят смартфон

Свежие новости указывают на то, что Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro представят до анонса Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2, который запланирован на 11 февраля.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
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