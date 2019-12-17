Появились подробные характеристики смартфонов линейки OnePlus 8
Благодаря инсайдерам пользователям удалось узнать не только как будут выглядеть смартфоны линейки OnePlus 8. Недавняя утечка раскрыла детальные характеристики трех будущих смартфонов компании.
Характеристики OnePlus 8
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Согласно новой информации, обычный OnePlus 8 получит 6,44 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 865 5G, до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 256 ГБ, сообщает SlashLeaks.
Также новинка получит аккумулятор на 4000 мАч, быструю зарядку Warp Charge 30T мощностью 30 Вт.
За фотовозможности будет отвечать тройная основная камера с сенсорами 64 Мп (IMX686), 16 Мп и 12 Мп, а также фронталка на 32 Мп.
Дизайн OnePlus 8 – смотрите видео
Источник приписывает OnePlus 8 цену от 472 долларов до 572 долларов (примерно 11 100 – 13 500 гривен по курсу на 17 декабря) в зависимости от объема памяти.
Характеристики OnePlus 8 Pro
Судя по утечке, OnePlus 8 Pro будет отличаться от обычной "восьмерки" экраном с диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3180х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Вероятный дизайн OnePlus 8 Pro
Кроме того, "старшая" версия получит двойную фронтальную камеру с ToF-сенсором. Увеличенный аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Warp мощностью 50 Вт.
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Стоимость данной модели указывается в пределах от 644 долларов до 787 долларов (около 15 100 – 18 500 гривен).
Характеристики OnePlus 8 Lite
Самый доступный в линейке OnePlus 8 Lite, если верить инсайдерам, получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Процессор MediaTek Dimensity 1000 5G, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель до 256 ГБ, аккумулятор на 4000 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт.
Дизайн OnePlus 8 Lite – смотрите видео
Новинку также оснастят тройной основной камерой с сенсорами 48 Мп (IMX586), 16 Мп и 12 Мп.
Предполагаемая цена этой модификации – от 429 долларов до 472 долларов (примерно 10 100 – 11 100 гривен).
Достоверность утечки
Пока к данной информации стоит отнестись с долей скептицизма и дождаться официальных подтверждений или хотя бы истоков от проверенных источников.
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