Появились подробные характеристики смартфонов линейки OnePlus 8

Благодаря инсайдерам пользователям удалось узнать не только как будут выглядеть смартфоны линейки OnePlus 8. Недавняя утечка раскрыла детальные характеристики трех будущих смартфонов компании.

Характеристики OnePlus 8

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Согласно новой информации, обычный OnePlus 8 получит 6,44 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 865 5G, до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 256 ГБ, сообщает SlashLeaks.

Также новинка получит аккумулятор на 4000 мАч, быструю зарядку Warp Charge 30T мощностью 30 Вт.

За фотовозможности будет отвечать тройная основная камера с сенсорами 64 Мп (IMX686), 16 Мп и 12 Мп, а также фронталка на 32 Мп.

Дизайн OnePlus 8 – смотрите видео

Источник приписывает OnePlus 8 цену от 472 долларов до 572 долларов (примерно 11 100 – 13 500 гривен по курсу на 17 декабря) в зависимости от объема памяти.

Характеристики OnePlus 8 Pro

Судя по утечке, OnePlus 8 Pro будет отличаться от обычной "восьмерки" экраном с диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3180х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.



Вероятный дизайн OnePlus 8 Pro

Кроме того, "старшая" версия получит двойную фронтальную камеру с ToF-сенсором. Увеличенный аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Warp мощностью 50 Вт.

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Стоимость данной модели указывается в пределах от 644 долларов до 787 долларов (около 15 100 – 18 500 гривен).

Характеристики OnePlus 8 Lite

Самый доступный в линейке OnePlus 8 Lite, если верить инсайдерам, получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Процессор MediaTek Dimensity 1000 5G, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель до 256 ГБ, аккумулятор на 4000 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт.

Дизайн OnePlus 8 Lite – смотрите видео

Новинку также оснастят тройной основной камерой с сенсорами 48 Мп (IMX586), 16 Мп и 12 Мп.

Предполагаемая цена этой модификации – от 429 долларов до 472 долларов (примерно 10 100 – 11 100 гривен).

Достоверность утечки

Пока к данной информации стоит отнестись с долей скептицизма и дождаться официальных подтверждений или хотя бы истоков от проверенных источников.

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