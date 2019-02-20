Пользователи Skype из разных регионов мира сообщили о проблемах в работе

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В работе Skype зафиксировали сбои
В работе Skype зафиксировали сбои / unsplash

Зафиксировано сбои в работе голосовых звонков и текстовых сообщений. Перебои в работе мессенджера наблюдаются в нескольких странах мира.

Об этом сообщил портал Downdetector.

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Проблемы в работе Skype наблюдаются с 20:30 по времени восточного побережья США (3:30 по Киеву),
– говорится в сообщении.

Пользователи жалуются, что не могут подключиться к сервису, а текстовые сообщения не доходят до адресата. Кроме того, наблюдаются проблемы с голосовыми звонками.

По данным портала, наиболее серьезные сбои зафиксированы на большей части Японии, Великобритании и США. Нарушения в работе Skype зафиксировано также в других странах, таких как: Бразилия, Германия, Австрия, Франция, Нидерланды, Чехия, Польша, Россия.

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Теги: Интернет Skype Техно
Источник: 24
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