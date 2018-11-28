Пользователи судятся с Apple из-за цен в App Store

Пользователи Apple подали в суд на компанию. Корпорацию подозревают в монополии, которая привела к завышенным ценам на приложения.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Пользователи iPhone возмущены, что приложения для смартфонов можно купить только через App Store. Это сформировало монополию, которая привела к завышенным ценам на приложения.

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Судебный прецедент на стороне Apple – обвинение в несправедливой ценовой политике должны предъявлять "первые покупатели". Разработчики платят ежегодный взнос в размере 100 долларов за функциональность App Store. Поэтому именно создатели программного обеспечения должны предъявлять претензии Apple.

Министерство юстиции тоже поддержало Apple.

Однако, если суд таки удовлетворит иск, компанию могут обязать выплатить штраф, а также открыть платформу для сторонних магазинов.

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