Пользователи судятся с Apple из-за цен в App Store

56 Читати новину українською
На Apple подали в суд
На Apple подали в суд / businesslife.today

Пользователи Apple подали в суд на компанию. Корпорацию подозревают в монополии, которая привела к завышенным ценам на приложения.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Пользователи iPhone возмущены, что приложения для смартфонов можно купить только через App Store. Это сформировало монополию, которая привела к завышенным ценам на приложения.

Читайте также: Viber запустил уникальный чат

Судебный прецедент на стороне Apple – обвинение в несправедливой ценовой политике должны предъявлять "первые покупатели". Разработчики платят ежегодный взнос в размере 100 долларов за функциональность App Store. Поэтому именно создатели программного обеспечения должны предъявлять претензии Apple.

Министерство юстиции тоже поддержало Apple.

Однако, если суд таки удовлетворит иск, компанию могут обязать выплатить штраф, а также открыть платформу для сторонних магазинов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Новости США Техно IT-бизнес Apple
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что в смартфонах ломается чаще всего
26 ноября 08:04 Что в смартфонах ломается чаще всего
647
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
25 ноября 20:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
343
Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
23 ноября 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
853
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
22 ноября 12:31 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
6670
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
21 ноября 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
1072
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
682
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук