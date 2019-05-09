Популярная игра Apex Legends выйдет на iOS и Android

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Apex Legends выйдет на iOS и Android
Apex Legends выйдет на iOS и Android / Фото из открытых источников

Компания Electronic Arts сделала не одно громкое заявление во время отчета о квартальной прибыли. Издатель игр объявил, что самая популярная игра 2019 года в жанре "королевская битва" Apex Legends выйдет на iOS и Android.

Как сообщает The Verge, EA не раскрыла никаких подробностей о том, какой будет мобильная версия Apex Legends.

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Известно, что Electronic Arts намерена догнать конкурирующие игры Fortnite и PUBG, которые доступны на мобильных устройствах и пользуются невероятной популярностью среди игроков по всему миру.

Какой будет мобильная Apex Legends? Мобильная версия Apex Legends точно окажется бесплатной, как и оригинальная версия игры. Также игроки вправе ожидать практически идентичного игрового процесса по сравнению с оригинальной игрой.

Трейлер игры Apex Legends – смотрите видео

Конкуренты Apex Legends – Fortnite и PUBG – славятся отлично оптимизированным игровым процессом на мобильных устройствах. EA будет просто обязана выпустить похожую по качеству игру.

Дата выхода. Ожидается, что Apex Legends для iOS и Android выйдет до конца 2019 года.

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Теги: Новости Техно Техно Игры Android iOS Electronic Arts
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