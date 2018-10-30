Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания

386 Читати новину українською
Презентация Apple 30 октября: онлайн трансляция
Презентация Apple 30 октября: онлайн трансляция / Фото из открытых источников

Сегодня, 30 октября, компания Apple проведет вторую осеннюю презентацию в 2018 году. По слухам, купертиновци презентуют новые iPad Pro 2018 и MacBook.

Сообщается, что новый iPad Pro должны были презентовать еще в сентябре, вместе с новыми iPhone, однако новинку придержали к другой презентации. По разной информации, планшет получит тонкие рамки вокруг дисплея и станет практически безрамочным.

Читайте также: Дизайн нового iPad Pro 2018 рассекретили накануне презентации

Однако также существует информация, что в коде iOS 12.1 заметили новинку, и она совсем не безрамковая, а наоборот имеет угловатые формы. Также инсайдеры сообщали о ряде интересных функций, которыми обзеведеться iPad Pro 2018, среди которых поддержка FaceID и поддержка Apple Pencil.

Относительно MacBook информации значительно меньше, однако известно, что новый ноутбук будет принадлежать к линейке MacBook Air и станет бюджетным решением.

Больше о том, что Apple представит 30 октября, вы можете узнать из нашего материала.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 

 

Теги: Apple iPad Техно Гаджеты
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
сегодня 16:03 Презентация Apple 30 октября: какие новинки представила компания
386
Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
29 октября 18:09 Смартфон OnePlus 6T представили официально: характеристики и цена
249
Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
29 октября 13:07 Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция
111
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
28 октября 20:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 700
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
27 октября 20:01 Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения
492
Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
26 октября 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
Євгенія Мазур 207
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук