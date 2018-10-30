Сегодня, 30 октября, компания Apple проведет вторую осеннюю презентацию в 2018 году. По слухам, купертиновци презентуют новые iPad Pro 2018 и MacBook.

Сообщается, что новый iPad Pro должны были презентовать еще в сентябре, вместе с новыми iPhone, однако новинку придержали к другой презентации. По разной информации, планшет получит тонкие рамки вокруг дисплея и станет практически безрамочным.

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Однако также существует информация, что в коде iOS 12.1 заметили новинку, и она совсем не безрамковая, а наоборот имеет угловатые формы. Также инсайдеры сообщали о ряде интересных функций, которыми обзеведеться iPad Pro 2018, среди которых поддержка FaceID и поддержка Apple Pencil.

Относительно MacBook информации значительно меньше, однако известно, что новый ноутбук будет принадлежать к линейке MacBook Air и станет бюджетным решением.

Больше о том, что Apple представит 30 октября, вы можете узнать из нашего материала.

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