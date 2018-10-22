Долгожданную презентацию смартфона OnePlus 6T снова перенесли. По самым свежим данным, анонс новинки состоится не 30 октября, как планировалось ранее, а на день раньше, то есть 29 октября.

Об этом сообщает CNet.

Событие решили перенести из-за анонса новых продуктов Apple, который состоится 30 октября в Нью-Йорке. В том же городе планировали провести свою презентацию и OnePlus. Поэтому, чтобы не проводить два события в одно время, китайцы решили провести свое мероприятие на день раньше.

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Как известно, 30 октября Apple должна презентовать новый Pad Pro и линейку Mac (ожидаются новые MacBook Air и Mac mini).

Согласно утечкам, флагманский OnePlus 6T получит больший аккумулятор, по сравнению с OnePlus 6, (3700 мач вместо 3300 мач). Смартфон также не будет иметь разъема для наушников. Селфи-камера будет размещена в каплевидном вырезе вверху экрана. Новинка будет оснащена процессором Snapdragon 845 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

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