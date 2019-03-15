Президент Косово использует самый опасный пароль в мире

Президент Косово Хашим Тачи использует самый опасный пароль в мире "123456". Причем использует такой пароль на рабочем компьютере.

Уже не первый год эксперты публикуют рейтинг ненадежных паролей и первое место стабильно занимает пароль "123456".

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Сам пароль не только очень просто угадать, его можно увидеть даже по тому, как человек его вводит.

Как "спалили" президента

Местное издание сняло сюжет. На одном из кадров видно как президент вводит пароль на рабочем компьютерные. По его движениях можно понять, что этот пароль состоит из 6 цифр "123456". А дальше он опускается ниже, что нажать Enter.

Посмотрите на ролик и вы легко узнаете этот пароль.

Nothing to see here, just the President of Kosovo unlocking his computer that certainly doesn't contain any sensitive information. pic.twitter.com/3rnmJSpqWg — Jameson Lopp (@lopp) 13 березня 2019 р.

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