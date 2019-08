The International 2019: призовой фонд превысил 33 миллиона долларов

В Китае стартовал турнир The International 2019. Это чемпионат по компьютерной игре Dota 2, который организовывает компания Valve. Сейчас проходят первые групповые матчи.

The international 2019: призовой фонд

Интересно, что призовой фонд чемпионата превысил отметку в 33 миллиона долларов. Это крупнейший призовой фонд в истории киберспорта. При чем это еще не максимум – сумма продолжит расти до конца The International 2019. Призовой фонд пополняют обычные игроки.

Главный приз составляет 15 миллионов долларов. За него борются 18 команд, в частности украинская команда Natus Vincere.

Не обошлось и без казусов. Первые матчи группового этапа пришлось задержать из-за технических неполадок на месте проведения.

The international 2019: график

Первый игровой день, 15 августа:

04:00 Team Secret 2:0 Alliance

04:00 Team Liquid 0:2 Newbee.TI9

04:00 PSG.LGD 2:0 Chaos

04:00 TNC Predator 2:0 Keen Gaming

07:30 Vici Gaming 2:0 Royal Never Give Up

07:30 Virtus.pro 2:0 Ninjas in Pyjamas

07:10 Evil Geniuses 0:2 Fnatic

07:30 OG 1:1 Natus Vincere

10:00 Team Liquid – Chaos

10:15 TNC Predator – Mineski

10:00 PSG.LGD – Keen Gaming

10:15 Team Secret – Newbee.TI9

11:30 Virtus.pro – Royal Never Give Up

11:30 Evil Geniuses – Natus Vincere

11:30 OG – Infamous

11:30 Vici Gaming – Fnatic

14:00 Team Secret – Team Liquid

14:00 PSG.LGD – TNC Predator

14:00 Alliance – Chaos

14:00 Keen Gaming – Mineski

Второй игровой день, 16 августа:

04:00 Virtus.pro – Vici Gaming

04:00 Evil Geniuses – OG

04:00 Ninjas in Pyjamas – Fnatic

04:00 Natus Vincere – Infamous

06:30 TNC Predator – Alliance

06:30 PSG.LGD – Newbee.TI9

06:30 Team Secret – Keen Gaming

06:30 Team Liquid – Mineski

09:00 Evil Geniuses – Royal Never Give Up

09:00 Virtus.pro – Natus Vincere

09:00 OG – Ninjas in Pyjamas

09:00 Vici Gaming – Infamous

11:30 Team Liquid – PSG.LGD

11:30 Alliance – Keen Gaming

11:30 Chaos – Mineski

11:30 TNC Predator – Newbee.TI9

14:00 Vici Gaming – Evil Geniuses

14:00 OG – Royal Never Give Up

14:00 Fnatic – Infamous

14:00 Ninjas in Pyjamas – Natus Vincere

Третий игровой день, 17 августа:

04:00 Team Secret – TNC Predator

04:00 Alliance – Newbee.TI9

04:00 Chaos – Keen Gaming

04:00 PSG.LGD – Mineski

06:30 Virtus.pro – OG

06:30 Ninjas in Pyjamas – Royal Never Give Up

06:30 Fnatic – Natus Vincere

06:30 Evil Geniuses – Infamous

09:00 TNC Predator – Chaos

09:00 Team Liquid – Alliance

09:00 Newbee.TI9 – Keen Gaming

09:00 Team Secret – Mineski

11:30 OG – Fnatic

11:30 Royal Never Give Up – Natus Vincere

11:30 Vici Gaming – Ninjas in Pyjamas

11:30 Virtus.pro – Infamous

14:00 Team Secret – PSG.LGD

14:00 Team Liquid – Keen Gaming

14:00 Newbee.TI9 – Chaos

14:00 Alliance – Mineski

Четвертый игровой день, 18 августа:

04:00 Virtus.pro – Evil Geniuses

04:00 Ninjas in Pyjamas – Infamous

04:00 Royal Never Give Up – Fnatic

04:00 Vici Gaming – Natus Vincere

06:30 Team Liquid – TNC Predator

06:30 Team Secret – Chaos

06:30 PSG.LGD – Alliance

06:30 Newbee.TI9 – Mineski

09:00 Vici Gaming – OG

09:00 Virtus.pro – Fnatic

09:00 Evil Geniuses – Ninjas in Pyjamas

09:00 Royal Never Give Up – Infamous

Что известно о The International 2019? Это ежегодный чемпионат по киберспорту. В 2019 году он проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. На турнире выступят 18 команд. Они соревнуются между собой за звание лучшей кибеспортивной команды по Dota 2.

