Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций

Работа в условиях карантина часто требует налаживания связи с сотрудниками. Для этого лучше всего подойдут программы для видеоконференций. Кроме того, они помогут вам оставаться на связи с родными. Мы подготовить для вас 10 бесплатных программ и приложений, которые позволят быстро настроить видеоконференцию на ПК или смартфоне.

Собранные здесь приложения помогут легко настроить видеоконференцию. Все они просты в использовании и имеют интуитивно понятный интерфейс. Подробных инструкций по установке и настройке каждого приложения приводить не нужно, однако, отметим, что все пользователи, которые хотят настроить видеоконференцию, должны использовать одно и то же приложение.

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Zoom

Это, пожалуй, одно из самых известных и популярных приложений, которое уступает в популярности разве что Skype. Сервис отлично подходит крупным компаниям, для которых важно поддерживать связь между большим количеством людей.

Zoom – удобная программа для видеоконференций

Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Количество участников: до 100.

Продолжительность конференции: до 40 минут.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: локально на устройстве.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: есть.

Windows

Google Play

App Store

Facebook Messenger

Популярный мессенджер Facebook тоже позволяет общаться через видеосвязь. Размер конференции может достигать 50 человек, но после подключения седьмого участника на экране будет видно только текущего спикера.

Платформы: интернет, Windows, Android, iOS.

Количество участников: до 50.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: не поддерживается.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: нет.

Google Play

App Store

Skype

Куда же без Skype, хотя в последние годы программу принято ругать за спорные нововведения. Но за функцию видеоконференций сервис можно похвалить. Бесплатных возможностей мессенджера хватит не только для обычных разговоров, но и для деловой коммуникации большинства компаний.

Проверенная временем программа, которая прекрасно справляется с видеоконференциями

Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Количество участников: 50.

Продолжительность конференции: до 4 часов.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: в облаке.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: нет.

Windows

Google Play

App Store

FreeСonference

Несмотря на название, сервис все же является коммерческим. Но FreeСonference предлагает бесплатный набор функций, которых может быть достаточно для маленьких компаний.

Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Количество участников: до 5.

Продолжительность конференции: до 12 часов.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: не поддерживается.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: есть.

Windows

Google Play

App Store

Google Hangouts

Google не удалось превратить Hangouts в популярный мессенджер для всех. Но у него есть все шансы добиться успеха в корпоративной сфере. Бесплатная версия Hangouts может стать удобным решением для небольших команд, требующих видеосвязи.

Если у вас Android-смартфон, скорее всего, это приложение уже установлено на ваш гаджет. Преимущество Google Hangouts – простота в использовании.



Программа от Google прекрасно работает с видеозвонками и легкая в использовании.

Платформы: интернет, Android, iOS.

Количество участников: до 25.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: не поддерживается.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: нет.

Google Play

App Store

UberConference

Сервис большого американского телеком-провайдера Dialpad. На время пандемии коронавируса компания существенно смягчила временной лимит бесплатных конференций и увеличила максимальное количество их участников.

Платформы: интернет, Android, iOS.

Количество участников: до 10 (до 50 в пандемии).

Продолжительность конференции: до 45 минут (до 5 часов на время пандемии).

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: только аудио.

Функция отправки файлов: нет.

Служба поддержки: есть.

Google Play

App Store

jitsi

Полностью бесплатный проект с открытым исходным кодом. Количество участников и время видеоконференций зависит от загруженности сервера, поэтому реальные цифры трудно предсказать. Кроме приложения для мобильных устройств, в jitsi есть настольные клиенты, но они неофициальные и поддерживаются силами сообщества.

Мультиплатформенная, полностью бесплатная программа для видеоконференций

Платформы: интернет, Android, iOS.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: поддерживается.

Функция отправки файлов: нет.

Служба поддержки: нет.

Google Play

App Store

ezTalks

Еще один мощный сервис, рассчитанный в том числе на крупные компании. Пока отправка файлов доступна только для мобильных устройств, но в ezTalks обещают скоро это исправить.

Платформы: интернет, Windows, macOS, Android, iOS.

Количество участников: до 100.

Продолжительность конференции: до 40 минут.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: локально на устройстве.

Функция отправки файлов: только в мобильных устройствах.

Служба поддержки: есть.

Windows

Google Play

App Store

Discord

Мессенджер Discord разработан с прицелом на геймеров, но ему находят применение и в корпоративном сегменте. Хороший вариант для небольших команд, работающих удаленно.



Несмотря на то, что пользователями сервиса являются преимущественно геймеры, широкий функционал программы заставляет обратить на нее внимание

Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Количество участников: до 10.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: не поддерживается.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: есть.

Windows

Google Play

App Store

Cisco Webex Meetings

Программа от компании Cisco – гиганта коммуникационного оборудования. Продукт тоже пользуется большой популярностью среди пользователей, особенно на западе и подходит компаниям любого размера до международных корпораций.

Платформы: интернет, Windows, macOS, Android, iOS.

Количество участников: до 100.

Продолжительность конференции: не ограничено.

Демонстрация экрана: поддерживается.

Запись беседы: не поддерживается.

Функция отправки файлов: есть.

Служба поддержки: есть.

Windows

Google Play

App Store

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