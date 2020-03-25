Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Работа в условиях карантина часто требует налаживания связи с сотрудниками. Для этого лучше всего подойдут программы для видеоконференций. Кроме того, они помогут вам оставаться на связи с родными. Мы подготовить для вас 10 бесплатных программ и приложений, которые позволят быстро настроить видеоконференцию на ПК или смартфоне.
Собранные здесь приложения помогут легко настроить видеоконференцию. Все они просты в использовании и имеют интуитивно понятный интерфейс. Подробных инструкций по установке и настройке каждого приложения приводить не нужно, однако, отметим, что все пользователи, которые хотят настроить видеоконференцию, должны использовать одно и то же приложение.
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Zoom
Это, пожалуй, одно из самых известных и популярных приложений, которое уступает в популярности разве что Skype. Сервис отлично подходит крупным компаниям, для которых важно поддерживать связь между большим количеством людей.
Zoom – удобная программа для видеоконференций
- Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Количество участников: до 100.
- Продолжительность конференции: до 40 минут.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: локально на устройстве.
- Функция отправки файлов: есть.
- Служба поддержки: есть.
Facebook Messenger
Популярный мессенджер Facebook тоже позволяет общаться через видеосвязь. Размер конференции может достигать 50 человек, но после подключения седьмого участника на экране будет видно только текущего спикера.
- Платформы: интернет, Windows, Android, iOS.
- Количество участников: до 50.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: не поддерживается.
- Функция отправки файлов: есть.
- Служба поддержки: нет.
Skype
Куда же без Skype, хотя в последние годы программу принято ругать за спорные нововведения. Но за функцию видеоконференций сервис можно похвалить. Бесплатных возможностей мессенджера хватит не только для обычных разговоров, но и для деловой коммуникации большинства компаний.
Проверенная временем программа, которая прекрасно справляется с видеоконференциями
- Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Количество участников: 50.
- Продолжительность конференции: до 4 часов.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: в облаке.
- Функция отправки файлов: есть.
- Служба поддержки: нет.
FreeСonference
Несмотря на название, сервис все же является коммерческим. Но FreeСonference предлагает бесплатный набор функций, которых может быть достаточно для маленьких компаний.
- Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Количество участников: до 5.
- Продолжительность конференции: до 12 часов.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: не поддерживается.
- Функция отправки файлов: есть.
- Служба поддержки: есть.
Google Hangouts
Google не удалось превратить Hangouts в популярный мессенджер для всех. Но у него есть все шансы добиться успеха в корпоративной сфере. Бесплатная версия Hangouts может стать удобным решением для небольших команд, требующих видеосвязи.
Если у вас Android-смартфон, скорее всего, это приложение уже установлено на ваш гаджет. Преимущество Google Hangouts – простота в использовании.
Программа от Google прекрасно работает с видеозвонками и легкая в использовании.
- Платформы: интернет, Android, iOS.
- Количество участников: до 25.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: не поддерживается.
- Функция отправки файлов: есть.
- Служба поддержки: нет.
UberConference
Сервис большого американского телеком-провайдера Dialpad. На время пандемии коронавируса компания существенно смягчила временной лимит бесплатных конференций и увеличила максимальное количество их участников.
- Платформы: интернет, Android, iOS.
- Количество участников: до 10 (до 50 в пандемии).
- Продолжительность конференции: до 45 минут (до 5 часов на время пандемии).
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: только аудио.
- Функция отправки файлов: нет.
- Служба поддержки: есть.
jitsi
Полностью бесплатный проект с открытым исходным кодом. Количество участников и время видеоконференций зависит от загруженности сервера, поэтому реальные цифры трудно предсказать. Кроме приложения для мобильных устройств, в jitsi есть настольные клиенты, но они неофициальные и поддерживаются силами сообщества.
Мультиплатформенная, полностью бесплатная программа для видеоконференций
- Платформы: интернет, Android, iOS.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: поддерживается.
- Функция отправки файлов: нет.
- Служба поддержки: нет.
ezTalks
Еще один мощный сервис, рассчитанный в том числе на крупные компании. Пока отправка файлов доступна только для мобильных устройств, но в ezTalks обещают скоро это исправить.
- Платформы: интернет, Windows, macOS, Android, iOS.
- Количество участников: до 100.
- Продолжительность конференции: до 40 минут.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: локально на устройстве.
- Функция отправки файлов: только в мобильных устройствах.
- Служба поддержки: есть.
Discord
Мессенджер Discord разработан с прицелом на геймеров, но ему находят применение и в корпоративном сегменте. Хороший вариант для небольших команд, работающих удаленно.
Несмотря на то, что пользователями сервиса являются преимущественно геймеры, широкий функционал программы заставляет обратить на нее внимание
- Платформы: интернет, Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Количество участников: до 10.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: не поддерживается.
- Функция отправки файлов: есть.
- Служба поддержки: есть.
Cisco Webex Meetings
Программа от компании Cisco – гиганта коммуникационного оборудования. Продукт тоже пользуется большой популярностью среди пользователей, особенно на западе и подходит компаниям любого размера до международных корпораций.
- Платформы: интернет, Windows, macOS, Android, iOS.
- Количество участников: до 100.
- Продолжительность конференции: не ограничено.
- Демонстрация экрана: поддерживается.
- Запись беседы: не поддерживается.
- Функция отправки файлов: есть.
- Служба поддержки: есть.
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