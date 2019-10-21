Когда пройдут самые масштабные распродажи Steam в 2019 году: даты

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Steam распродажи в 2019 году – даты распродаж в Steam
Самые масштабные распродажи Steam в 2019 году: даты / unsplash

Осень продолжает радовать геймеров выгодными предложениями и щедрыми распродажами в магазинах цифровой дистрибуции. В частности, Steam готовит три масштабных распродажи и в сети уже появилась информация, когда именно они пройдут.

Охотники за выгодными предложениями заявили, что пообщались с создателями ряда игр, которые, вероятно, получат большие скидки во время будущих распродаж.

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Те, в свою очередь, в очередной раз нарушили обещание Valve и рассекретили даты проведения трех ближайших крупных распродаж – Хеллоуина, осенней и зимней.

Даты проведения распродаж. Как сообщают сетевые детективы, акция, приуроченная к Хеллоуину, начнется перед самым праздником, 28 октября, и завершится сразу по его окончании, 1 ноября.

Следующая на очереди осенняя распродажа пройдет тремя неделями позже, с 26 ноября по 3 декабря. Масштабный зимний ивент стартует вскоре после осеннего, озвученные даты проведения – с 19 декабря по 2 января.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Steam Техно Игры
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