Когда пройдут самые масштабные распродажи Steam в 2019 году: даты

Осень продолжает радовать геймеров выгодными предложениями и щедрыми распродажами в магазинах цифровой дистрибуции. В частности, Steam готовит три масштабных распродажи и в сети уже появилась информация, когда именно они пройдут.

Охотники за выгодными предложениями заявили, что пообщались с создателями ряда игр, которые, вероятно, получат большие скидки во время будущих распродаж.

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Те, в свою очередь, в очередной раз нарушили обещание Valve и рассекретили даты проведения трех ближайших крупных распродаж – Хеллоуина, осенней и зимней.

Leaked upcoming @steam_games 2019 sale dates:



Halloween Sale: October 28 - November 1

Autumn Sale: November 26 - December 3

Winter Sale: December 19 - January 2



Multiple developers posted it in multiple places despite Valve asking otherwise. But you know how that goes. — Steam Database (@SteamDB) October 19, 2019

Даты проведения распродаж. Как сообщают сетевые детективы, акция, приуроченная к Хеллоуину, начнется перед самым праздником, 28 октября, и завершится сразу по его окончании, 1 ноября.

Следующая на очереди осенняя распродажа пройдет тремя неделями позже, с 26 ноября по 3 декабря. Масштабный зимний ивент стартует вскоре после осеннего, озвученные даты проведения – с 19 декабря по 2 января.

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