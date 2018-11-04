Рейтинг самых мощных смартфонов октября

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Рейтинг возглавил uawei Mate 20
Рейтинг возглавил uawei Mate 20 / topmob.org

Популярный бенчмарк AnTuTu подготовил свой традиционный рейтинг самых производительных смартфонов на базе Android. Интересно, что неизменный лидер прошлых месяцев – игровой Xiaomi Black Shark опустился сразу на 5 позицию.

Рейтинг разместили на сайте AnTuTu.

А вот первые три позиции занимают смартфоны от Huawei. Так, первое место занимает Huawei Mate 20 с результатом 311 840 баллов. На второй строчке – Mate 20 Pro с 307 693 баллов. А на третьей строчке игровой Huawei Mate 20 X – 303112 баллов.

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Игровые смартфоны от Xiaomi – новый Black Shark 2 и его предшественник занимают четвертое и пятое место соответственно.

Рейтинг найпотужніших смартфонів жовтня
Рейтинг возглавил Huawei Mate 20

За ними идет флагманский Meizu 16th, а на седьмой позиции – OnePlus 6. Далее в рейтинге еще одно игровое устройство Asus ROG Phone. Делят пятое и десятое места Smartisan Nut R1 и Nubia Z18.

Что такое бенчмарк AnTuTu?Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао йинг и Лиангом.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Huawei
Источник: Техно
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