Робот Handle от Boston Dynamics получил новые навыки: видео

Компания Boston Dynamics, которая работает над созданием роботов, которые способны бегать, прыгать и делать сальто, поделилась новым видео. Главным героем ролика стал "переосмысленный" робот на колесах Handle, которого впервые представили в феврале 2017 года.

Если ранняя версия Handle проявляла недюжую сноровку в прыжках через препятствия и способность свободно перемещаться по различной местности со сложным рельефом, то теперь ее оснастили захватом на присоске и "научили" более практическим навыкам – перемещать грузы на складе, сообщили в Boston Dynamics.

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Основные навыки. Новая версия робота выглядит немного больше, чем предшественник. И на этот раз обновленный Handle действительно очень хорош в складировании коробок. Как сообщает компания, вес коробок составляет 11 фунтов (5 кг), но работу "по силам" переносить грузы весом до 33 фунтов (15 килограмм).

Робот Handle работает на складе – смотрите видео

Робот Handle может автономно класть коробки на поддоны, а также перекладывать с поддонов после инициализации идентификаторов товарной позиции (SKU). Его бортовая система визуального распознавания отслеживает маркированные для навигации поддоны и находит отдельные ящики для захвата и размещения.

Вероятность коммерческого применения. Конечно, это видео не должно восприниматься как явный признак того, что компания движется в данном направлении. Кроме того, трудно представить себе столь продвинутого работа, как Handle, на выполнении складских работ, ведь это слишком дорогое удовольствие.

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