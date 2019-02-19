Российские пропагандисты обвинили авторов игры Metro: Exodus в русофобии

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Российские пропагандисты обвинили авторов игры Metro: Exodus в русофобии
Российские пропагандисты обвинили авторов игры Metro: Exodus в русофобии / Фото из открытых источников

Ведущий пропагандистского телеканала "Россия 24" Алексей Казаков обвинил авторов игры Metro: Exodus в русофобии. Также он отметил, что российская аудитория негативно восприняла шутер, в то время как западные геймеры в восторге от игры.

Минутный эпизод, посвященный Metro: Exodus, показали на канале 18 февраля. По словам ведущего, разработчики "так увлеклись собственными майданными реалиями, а еще поглумились над москвичами, мол, не знают что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди".

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Как говорится, широкая клюква плюс махровая русофобия,
– заключил Казаков.

Он назвал шутер одним из самых продаваемых во всем мире и заявил, что большая часть российской аудитории, судя по отзывам, разочарована (соответствующие комментарии не приводились). На Западе же, по его словам, от игры в восторге и рекламируют Metro: Exodus в прессе и соцсетях, так как "игра в их отношение к России заключается идеально".

Сюжет с телеканала "Россия 24" – смотрите видео

Отметим, над шутером Metro: Exodus работала украинская компания 4A Games. В основу игры легли постапокалиптические романы русского писателя Дмитрия Глуховского. А выдает игру немецкой компания Deep Silver.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

 

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Теги: Новости России Российская пропаганда Техно Игры 4A Games
Источник: 24 Канал
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