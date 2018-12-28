Samsung добавила интересную функцию в свои телевизоры Smart TV 2019

Компания Samsung представила новую функцию, которая будет доступна в новых телевизорах Samsung Smart TV 2019 года. Ее название Remote Access (удаленный доступ). Новая функция обеспечит возможность быстрого беспроводного подключения к телевизору различных устройств.

Об этом пишет itc.ua.

Новая функция позволяет подключить к телевизору устройства ввода, например клавиатуру для более удобного управления контентом на экране.

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Remote Access также позволяет непосредственно управлять устройствами, подключенными к телевизору. Таким образом, владельцы одной из моделей Samsung Smart TV 2019 смогут получить доступ к компьютеру, который находится в другой комнате.

Новая функция Remote Access

Кроме того, с помощью Remote Access и интерфейса веб-браузера можно будет получить доступ к файлам и документам, размещенным в облаке.

Новая линейка телевизоров Samsung может быть представлена уже на выставке CES 2019 в январе.

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