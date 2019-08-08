Samsung Galaxy Book 2: чрезвычайно тонкий ноутбук – что он умеет

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Samsung Galaxy Book 2: характеристики
Samsung Galaxy Book 2: характеристики

7 августа компания Samsung провела большую презентацию в Нью-Йорке. Во время мероприятия нам показали новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note10. Кроме того, компания выпустила еще одну новинку – ноутбук Galaxy Book 2.

Galaxy S Book построен на однокристалльной платформе Snapdragon 8cx и работает под управлением ОС Windows 10. Диагональ IPS-дисплея составляет 13,3 дюйма и имеет разрешение Full HD. Здесь предусмотрено 8 ГБ памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти.

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Преимущества. Первая интересная фишка – это габариты. Он весит всего 960 граммов, а толщина составляет 11,8 мм. Поэтому он очень компактный. Корпус устройства выполнен из анодированного алюминия. Еще одно преимущество – емкость батареи. Samsung Galaxy Book 2 может работать до 23 часов на одном заряде.

Кроме того, Galaxy S Book поддерживает функцию Windows Hello и оснащен сканером отпечатков пальцев. Толщина составляет 11,8 мм, масса всего 960 граммов. Поддерживается технология Dolby Atmos, а над встроенными стереофоническими динамиками поработали специалисты AKG.

Цена. Samsung Galaxy S Book поступит в продажу осенью. Его можно будет приобрести в двух цветовых вариантах – сером и золотистом. В США устройство можно будет купить в сентябре по цене от тысячи долларов (25 тысяч гривен). Цена на европейском рынке пока не объявлена.

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Теги: Новости Техно Техно Samsung ноутбук Гаджеты
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