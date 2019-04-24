Samsung Galaxy Note 10 получит необычный дизайн: видео

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Samsung Galaxy Note 10 получит необычный дизайн
Samsung Galaxy Note 10 получит необычный дизайн / Фото из свободных источников

Samsung Galaxy Note 10 уже не раз становился предметом обсуждения аналитиков. Согласно последним слухам, новинка получит обновленный дизайн, в котором производитель откажется от традиционной широкой верхней рамки над дисплеем.

Какие изменения получит смартфон? Как утверждает инсайдер под псевдонимом ConceptCreator, Samsung Galaxy Note 10 получит изогнутый безрамочный дисплей с круглым отверстием для фронтального датчика камеры.

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В отличие от уже анонсированного Samsung Galaxy S10, селфи-модуль будет расположен по центру в верхней части экрана, а не смещен в сторону.

Вероятный дизайн Samsung Galaxy Note 10 – смотрите видео

Другие характеристики будущей новинки неизвестны. Предположительно аппарат будет построен на базе новейшего мобильного процессора Snapdragon 855, а модуль основной камеры оснастят четырьмя сенсорами, включая ToF-датчик.

Дата анонса и ожидаемая цена Samsung Galaxy Note10 не объявлены.

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Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
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