Samsung Galaxy S11 Plus: дата анонса, характеристики и цена смартфона

В сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S11 Plus. Инсайдеры опубликовали не только все ключевые характеристики смартфона, но и дату анонса и цену на старте продаж.

Дисплей

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По данным инсайдеров, Plus-версия флагмана получит самый большой дисплей в линейке – его диагональ составит 6,9 дюйма, разрешение – 2К, а максимальная частота обновления – 120 Гц.

Камеры

Согласно предварительным утечкам, основные сенсоры камер Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus получат разрешение 108 Мп и функцию стократного гибридного увеличения Space Zoom. Новинкам также приписывают 48-мегапиксельный вспомогательный датчик с телеобъективом и десятикратным оптическим зумом.



Вероятный дизайн Samsung Galaxy S11 Plus

Авторитетный инсайдер Ice Universe также сообщил об оснащении смартфонов датчиком лазерного автофокуса. Среди ожидаемых функций камеры новинки сетевые источники отмечают "режиссерский" режим со съемкой сразу на несколько камер, ночную покадровую съемку Night Hyperlapse и режим вертикальных панорамных снимков.

This is the Laser focusing module added by the Galaxy S11 series. pic.twitter.com/44fDYvFz4F — Ice universe (@UniverseIce) November 25, 2019

Технические характеристики

"Сердцем" Samsung Galaxy S11 Plus, вероятно, станет процессор Snapdragon 865 или Exynos 990 (в зависимости от региона продаж) при поддержке 8 ГБ оперативной памяти, емкость аккумулятора новинки, по слухам, составит 4900 мАч.



Основные характеристики Samsung Galaxy S11 Plus

Дата презентации и цена

По данным источника, анонс старшей версии обновленной линейки Galaxy S состоится 11 февраля, а в продажу флагманский гаджет поступит 6 марта по цене от 999 долларов (ориентировочно 24 000 гривен, по курсу по состоянию на 26 ноября 2019).

Компания Samsung пока утечку не прокомментировала.

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