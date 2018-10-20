Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4

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Какие смарт-часы лучше
Какие смарт-часы лучше / 24 Канал

Во время большой презентации Apple, помимо новых флагманских смартфонов, представили также новое поколение Apple Watch. И многие обозреватели отметили, что это был самый интересный продукт во время презентации. За месяц до этого Samsung представила Galaxy Watch, тоже довольно интересные смарт-часы.

Техно 24 решил сравнить характеристики обоих смарт-часов.

Дизайн

Apple Watch Series 4 изготовлены в классическом прямоугольном стиле смарт-часов компании. При этом новинка получила безрамочный дизайн. Их можно приобрести в сером, белом и золотистом цветах. На выбор пользователя два размера дисплея – 44-миллиметровая диагональ и меньшая – 40 мм.

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Galaxy Watch
"Мужская" версия Galaxy Watch

В то же время Galaxy Watch получил более классический дизайн – круглый дисплей с циферблатом и стрелками, которые реально тикают, если хорошо прислушаться. Часы тоже доступны в двух размерах – 42 мм и 46 мм. Предусмотрено, что меньшая модель заинтересует женщин, поэтому разработчики предлагают 42-миллиметровую модель в черном и розовом цветах. Для мужской руки должна подойти модель с диагональю 46 мм, поэтому ее можно приобрести в серебристом цвете. Также на изделие 4 варианта ремешков: черный, серый, темно-синий и розовый.

Функционал

Новые часы от Samsung выполняют немало функций фитнес-трекера: считают шаги, умеют измерять пульс, мониторить сон и тому подобное. Кроме того, Galaxy Watch показывают расписание пользователя на следующие 10 часов, а также выводит на экран погоду и тому подобное.

Galaxy Watch можно синхронизировать как с устройствами под управлением Android так и с iOS. С его помощью можно отслеживать входящие звонки, смс-сообщения и письма. Также он может выполнять роль гарнитуры, ведь имеет динамики и микрофон.

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Эти смарт-часы имеют модуль NFC. Но проблема заключается в том, что совершить покупку можно только с помощью Samsung Pay, который в Украине пока не работает. Поэтому от NFC на смарт-часах толку для украинцев пока никакого.

Galaxy Watch
Galaxy Watch в розовом цвете

Представляя Apple Watch 4 разработчики много внимания уделили его новым функциям, которые практически могут заменить осмотр у врача (хотя лучше все же проходить проверку в медучреждении).

В частности, одна из новых возможностей заключается в том, что когда пользователь упал, то часы это "считывают" и предлагают позвонить в экстренную службу. При этом, если девайс видит, что пользователь не двигается в течение минуты, то отправляет сообщение в скорую.

Пульсометр, по утверждению представителей Apple, стал еще совершеннее. Часы могут отправлять сообщения о слишком учащенном или пониженном сердцебиении. Более того, устройство может предупредить владельца о проблемах со здоровьем и посоветовать пойти к врачу. Также часы могут провести электрокардиографию – это первый в истории смарт-вотч, у которого есть подобная функция.

Это устройство тоже имеет модуль NFC, который работает с помощью Apple Pay. Эта услуга доступна в Украине, поэтому при помощи Apple Watch 4 можно рассчитываться за покупки.

Обзор Apple Watch 4

Защита

Оба девайса получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68, то есть с обоими часами можно планировать, принимать душ и тому подобное.

Автономность

Емкость батареи Galaxy Watch составляет 472 мач, что обеспечивает до 5 дней работы на одном заряде. Стоит заметить, что это одни из самых автономных смарт-часов на рынке. В то же время батарея Apple Watch 4 обеспечивает 18 часов работы.

Цена

Большую версию Galaxy Watch с диагональю 46 миллиметров в Украине можно купить за 11 тысяч гривен. "Женская" 42-миллиметровая версия стоит на тысячу гривен меньше – 9 999 гривен.

При этом большая версия Apple Watch 4 украинцам обойдется в 16 тысяч гривен. А 40-миллиметровая модель стоит 15 тысяч гривен.

Итак подытожим, если вам нравится классический дизайн и не нужен NFC, то смело выбирайте Galaxy Watch. Эта модель стоит дешевле, при этом основные функции такие, как и у конкурента от Apple.

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При этом если вы любите дизайн Apple Watch, также хотите попробовать без преувеличения революционные технологии, вроде измерения ЭКГ (хотя ее эффективность так и не доказана), а также планируете совершать покупки с помощью часов, то придется заплатить немного больше и купить новый Apple Watch 4.

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Теги: Apple Техно Публикации Гаджеты Samsung
Источник: 24 Канал
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