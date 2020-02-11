Samsung официально представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung во вторник, 11 февраля, на мероприятии Unpacked 2020 представила обновленную линейку смартфонов Galaxy S20. В серию вошли три разных модели, которые получили обновленный дизайн и ряд особенностей.

Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy S20 +

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Дисплей

Samsung Galaxy S20, как и его предшественник получил загнутые края 6,2-дюймового AMOLED-дисплея. Также сохранился и круглый вырез под камеру, однако она переместилась к центру верхней рамки.

Galaxy S20 + получил экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Quad HD +. Несмотря на больший размер матрицы, базовый смартфон оказался близок по габаритам к "десятке", разве что стал на пару миллиметров длиннее.



Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20

Важным отличием модели 2020 года от прошлогоднего флагмана стало рекордная частота обновления дисплея – 120Гц. Как и раньше под поверхностью экрана скрывается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства и подтверждения бесконтактных платежей по NFC.

Камеры

За возможности съемки Galaxy S20 отвечает основная камера с тремя датчиками.

Основной 64-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f / 2.0 и размером пикселя 0,8 мкм укомплектован телеобъективом со стабилизацией и может похвастаться трехкратным оптическим и тридцатикратным цифровым зумом.

Вспомогательный датчик на 12 Мп (f / 1.8) оснащен широкоугольной оптикой.

Еще один с таким же разрешением – сверхширокоугольным стеклом, что позволяет захватить в кадр максимум объектов.

Запись видео осуществляется с максимальным разрешением 4K.



Смартфоны Samsung Galaxy S20

Благодаря фирменной технологии объединения девяти соседних пикселей в один новинка обеспечивает четкие снимки с минимумом шумов даже при плохом освещении.

Модель Galaxy S20 + дополнительно обзавелась датчиком глубины DeptVision.

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Селфи-модуль обеих версий в этом году представлен единственным сенсором на 10 Мп (f / 2.2). Как и основная камера, фронталка способна записывать 4K-ролики и оснащена функцией автофокусировки.

Технические характеристики

"Сердцем" обеих модификаций стал флагманский 7-нм процессор Samsung Exynos 990. В дополнение к высокой производительности железа предусмотрена поддержка технологии Game Booster для оптимизации распределения системных ресурсов под руководством искусственного. Такой подход позволяет ускорить запуск часто используемых приложений.

Старшие представители линейки получили значительные объемы памяти. Смартфоны представлены в модификациях с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и различаются конфигурациями внутреннего хранилища 128 ГБ для базовой модели и до 512 ГБ в Plus-версии. В обоих случаях можно расширить дисковое пространство гаджета до 1 ТБ с помощью карты microSD.



Базовая модель Samsung Galaxy S20

Новинки окончательно лишились 3,5-мм аудиоразъема в пользу Bluetooth-решений и моделей с универсальным коннектором USB Type-C. Пошла "под нож" и выделенная кнопка для вызова ассистента Bixby, хотя он по-прежнему будет помогать пользователям при съемке и запуске фирменных сервисов.

Возможности беспроводного подключения новинок представлены широким набором модулей: в дополнение к 5G-модему с поддержкой миллиметрового диапазона (mmWave) Galaxy S20 и Galaxy S20 + получили поддержку быстрого беспроводного стандарта Wi-Fi 6, со значительной скоростью передачи данных – до 10 Гбит / с.

По автономность "двадцатки" отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч, а версия с "плюсом" обзавелась батареей на 4500 мАч.



Samsung Galaxy S20 Ultra

Оба смартфона получили поддержку функции быстрой зарядки даже при активном пользовании, а также возможность поделиться зарядом с другими устройствами, включая беспроводные наушники, осталась без изменений.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Дисплей

Samsung Galaxy S20 Ultra получил самый большой экран за всю историю линейки – на 6,9 дюйма. Матрица Dynamic AMOLED с разрешением Quad HD +.



Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung добавила в Galaxy S20 Ultra поддержку частоты обновления 120 Гц, благодаря чему картинка стала намного более плавной по сравнению с традиционными 60-герцовыми экранами. Кроме того, производитель применил сенсорный слой с разверткой 240 Гц, благодаря чему достигается снижение задержки при касании.

Камеры

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На задней стороне Galaxy S20 Ultra расположился огромный модуль с четырьмя объективами:

Стандартный широкоугольный на 108 Мп с размером пикселя 0,8 мкм и возможностью перехода в 12-мегапиксельный режим путем объединения девяти соседних пикселей в один большой размером 2,4 мкм для съемки при недостатке света.

Ультраширокоугольный на 12 Мп.

Телеобъектив на 48 Мп с размером пикселя 0,8 мкм и поддержкой 12-мегапиксельного режима с большими пикселями по 2,4 мкм.

Камера оснащена объективом-перископом с 10-кратным гибридным оптическим зумом.

Датчик глубины для более точного размытия фона в портретном режиме.

Кроме 10-кратного гибридного оптического зума, смартфон также поддерживает так называемое "космическое" 100-кратное приближение. Для этого используется большое разрешение сенсора и технологии искусственного интеллекта.



Samsung Galaxy S20 Ultra получил четыре объектива основной камеры

100x Zoom on Galaxy S20 Ultra ? pic.twitter.com/dyxHoqrnFF — Ben Geskin (@BenGeskin) February 11, 2020

Фронтальная камера Galaxy S20 Ultra на 40 Мп также поддерживает функцию объединения нескольких пикселей в один большой. В таком режиме снимки получаются в разрешении 10 Мп, но вместе с тем повышается качество селфи при недостатке света.

Технические характеристики

Как и другие представители линейки смартфон работает на базе мощного процессора Exynos 990. Еще одной особенностью новинки стала оперативная память на 16 ГБ. Такой объем впервые применили в смартфонах.



Samsung Galaxy S20

Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Заявлена ​​поддержка ускоренной беспроводной зарядки Fast Wireless Charging 2.0. Как и в случае с прошлогодними моделями, от Galaxy S20 Ultra можно заряжать другие мобильные устройства с поддержкой беспроводной зарядки.

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Цены

Базовая версия Samsung Galaxy S20 обойдется в 999 долларов (около 24 500 гривен по курсу по состоянию на 11 февраля 2020 года).

За Samsung Galaxy S20 + придется выложить 1 199 долларов (ориентировочно 29 400 гривен).

А самая передовая версия смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra будет стоить пользователям 1 399 долларов (около 34 300 гривен).

Линейка Samsung Galaxy S20 поступит в продажу 6 марта.

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