Компания Samsung представила планшет-трансформер, получивший название Galaxy Book 2. Отметим, новинка работает на операционной системе Windows 10 и располагает 8-ядерным процессором от Qualcomm.

Об этом сообщает 4pda.

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12-дюймовый сенсорный Super AMOLED-дисплей новинки получил разрешение 2160 x 1440 пикселей. "Сердцем" устройства стал 8-ядерный ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 850, работающий на тактовой частоте 2,9 ГГц при поддержке 4 ГБ оперативной памяти.



Samsung Galaxy Book 2 будет работать под управлением Windows 10

По имеющейся информации, производительность нового чипа повысилась на 30% в сравнении с платформой Snapdragon 835, на базе которой выпускались аналогичные гаджеты прошлого поколения. Емкость встроенного накопителя устройства составляет 128 ГБ.

Благодаря сверхскоростному процессору Snapdragon 850, Galaxy Book 2 обеспечивает быструю беспроводную связь, длительное время автономной работы, непревзойденную скорость и многозадачность,

– заметил вице-президент по глобальному маркетингу продуктов Qualcomm Дон Макгир.

Galaxy Book 2 оборудован двумя разъемами USB Type-C, комбинированным гнездом для наушников диаметром 3,5 миллиметра, слотом для карт памяти microSD и сканером отпечатков пальцев. Аудиосистема устройства представлена стереодинамиками AKG, а звуковой чип получил поддержку технологии Dolby Atmos.



Samsung Galaxy Book 2 получил дисплей диагональю 12 дюймов

Планшет оснащен двумя камерами: разрешение основного сенсора составляет 8 мегапикселей, а фронтальной камеры – 5 мегапикселей. Беспроводная связь, кроме двухдиапазонного Wi-Fi, обеспечивает встроенный гигабитный модуль LTE.

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Работает Galaxy Book 2 под управлением Windows 10 в S-режиме. Пользователи в любой момент смогут переключиться на "обычный" режим использования операционной системы, однако производитель предупреждает, что обратный переход в S-режим будет невозможен.



В комплекте с Samsung Galaxy Book 2 будет входить электронное перо S-pen и клавиатура

Емкость аккумулятора пока неизвестна. Согласно техническим характеристикам, благодаря оптимизации энергопотребления и нетребовательному к ресурсам процессору, на одном заряде планшет может проработать до 20 часов. В комплект поставки Samsung Galaxy Book 2 также входит фирменный стилус S-pen и съемная клавиатура.

Отметим, предварительные заказы новинки уже открыты, а старт продаж в США запланирован на 2 ноября. Samsung Galaxy Book 2 придется выложить 1 000 долларов (около 28 000 гривен).

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