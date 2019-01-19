Samsung представила роботов-помощников: для чего они предназначены

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Samsung представила роботов-помощников: для чего они предназначены
Samsung представила роботов-помощников: для чего они предназначены / 3dnews.ru

Компания Samsung Electronics на выставке CES 2019 представила семейство роботов Samsung Bots, призванных решать различные задачи в области здравоохранения, экологии и повседневной жизни людей.

Смарт-помощники объединяют в себе платформу искусственного интеллекта Bixby, новейшие достижения в области оборудования, программного обеспечения и пользовательского интерфейса.

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Один из продемонстрированных роботов получил название Samsung Bot Retail. Его задача заключается в том, чтобы повысить удобство приобретения товаров в магазине. По сути, Samsung Bot Retail – это персональный гид по торговым залам.

Робот поможет найти нужные товары, опираясь на выражение лица человека и распознавая его голос. Бот хорошо знает, где и что расположено, он способен с лёгкостью перемещаться по магазину даже при большом количестве посетителей. Робот оснащён информационным дисплеем и специальными полками для доставки товаров или, скажем, заказанных блюд.

Samsung Bot Retail
Samsung Bot Retail

Еще одна новинка – Samsung Bot Care: этот робот заботится о здоровье пользователей. Он способен измерять артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и многое другое, а также может предупреждать о необходимости приема лекарств. Кроме того, Samsung Bot Care может отслеживать и анализировать фазы сна.

Samsung Bot Care
Samsung Bot Care

Samsung Bot Air, в свою очередь, поможет улучшить качество воздуха в помещениях. Робот использует интегрированный сенсор и датчики, расположенные в различных зонах дома. Как только он видит, что где-то качество воздуха снижено, то автоматически перемещается в эту зону и приступает к очистке помещения.

Samsung Bot Air
Samsung Bot Air

Наконец, показан робот Samsung GEMS (Gait Enhancing & Motivating System) для укрепления мышц и коррекции осанки пользователя. По сути, это экзоскелет, призванный помочь пользователям, испытывающим затруднения при ходьбе, беге или при долгом нахождении на ногах. Предусмотрены версии для тренировки бёдер, коленей и голеностопа.

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Samsung GEMS
Samsung GEMS

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Теги: Техно Искусственный интеллект Samsung робототехника
Источник: 24 Канал
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