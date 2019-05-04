Samsung разрабатывает "обтекающий" дисплей: в чем его преимущество

Кроме гибких смартфонов компания Samsung работает и над другими форм-факторами мобильных устройств. В одном из последних патентов южнокорейского производителя описан новый "обтекающий" дисплей, который покрывает несколько сторон корпуса.

Особенности. Как сообщает 4PDA, в патенте описывается смартфон, экран которого "перетекает" на заднюю панель.

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Пользователь может активировать нужную часть экрана (переднюю или заднюю), наведя на нее руку или фирменный стилус S Pen. Такое решение имеет ряд полезных применений.

Преимущества. Например, при съемке кого-то человек может видеть свое изображение в кадре на заднем дисплее. Кроме того, наличие дополнительного экрана сзади позволяет использовать основную камеру для селфи.



Новый дисплей Samsung выведет мобильную съемку на новый уровень

Еще одной функцией такого смартфона может быть возможность перевода разговора между несколькими людьми – каждый будет видеть перед собой собеседника. Кроме того, на верхней границе, где экран огибает корпус устройства может отображаться различная полезная информация или сообщение.



Новый дисплей от Samsung будет сплошным

Другие смартфоны с двумя дисплеями. Отметим, что сама идея с двумя экранами в смартфоне не новая. Такое было в Meizu Pro 7, Vivo NEX Dual Display, Nubia X и других смартфонах, но во всех них было два раздельных дисплея, а не один сплошной.

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