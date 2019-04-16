Samsung выпустила смартфон с 8-ядерным процессором за 76 долларов

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Samsung Galaxy A2 Core
Samsung Galaxy A2 Core

Компания Samsung выпустила новый бюджетный смартфон под названием Galaxy A2 Core. Новинка работает на специально адаптированной для бюджетников операционной системе Android 9.0 Pie (Go Edition).

Как пишет Fonearena, бюджетник может похвастаться 8-ядерным процессором Exynos 7870 в паре гигабайтом оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища. Последнее можно расширить до 256 ГБ.

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Что известно о других характеристиках. Galaxy A2 Core получил пластиковый корпус. Размер дисплея составляет 5 дюймов с разрешением 960 x 540 пикселей. За графику отвечает Mali-T830.

Samsung Galaxy A2 Core

Бюджетник Samsung Galaxy A2 Core

Камеры у бюджетника тоже скромные – основная с модулем на 5 Мп с диафрагмой f/ 1.9 и фронтальная с разрешением 5 Мп (f/ 2.2). Емкость аккумулятора Galaxy A2 Core составляет 2600 мАч.

Цена. Заявленная стоимость Galaxy A2 Core составляет 76 долларов (2050 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
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