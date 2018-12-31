Samsung заинтриговала названием нового бренда Star 10

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Samsung заинтриговала названием нового бренда Star 10
Samsung заинтриговала названием нового бренда Star 10 / komando.com

Компания Samsung зарегистрировала в США и Европе торговую марку под названием Star 10. Как предполагает источник, первое устройство с названием Star 10 компания Samsung представит уже на выставке CES 2019 в январе.

Об этом сообщает LetsGoDigital.

Как известно, ранее в компании существовала линейка смартфонов под названием Star, и можно было бы подумать, что Star 10 – это обозначение новой модели. Но описание торговой марки гораздо более широкое.

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Торговую марку Star 10 отнесли к категории устройств №9. А среди решений этой категории на самом деле может быть все, что угодно: от компакт-дисков и светодиодных экранов в ПО, компьютеров, SSD и различных датчиков.

Как сообщает источник, Samsung готовит сюрприз, и он может быть представлен уже на выставке CES 2019.

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Теги: Техно Samsung IT-бизнес
Источник: Техно
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