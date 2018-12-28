Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос

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Какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году
Какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году / Фото из открытых источников

Техно 24 продолжает подводить итоги 2018 года. Мы уже спросили у своих читателей, какой флагманский смартфон можно считать устройством года. Пока больше всего голосов набирает iPhone Xs Max.

В этом опросе мы решили выяснить, какой бюджетный смартфон был лучшим в этом году. Об этом снова спрашиваем своих читателей.

Также проголосуйте: Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году

 

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Теги: Техно Опрос 24 Смартфоны
Источник: Техно
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