Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
Техно 24 продолжает подводить итоги 2018 года. Мы уже спросили у своих читателей, какой флагманский смартфон можно считать устройством года. Пока больше всего голосов набирает iPhone Xs Max.
В этом опросе мы решили выяснить, какой бюджетный смартфон был лучшим в этом году. Об этом снова спрашиваем своих читателей.
Также проголосуйте: Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году
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Источник: Техно
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