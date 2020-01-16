Из-за уязвимости на сайте Сareer.gov.ua паспорта и коды украинцев попали в открытый доступ

Из-за уязвимости на правительственном портале Сareer.gov.ua, на котором размещаются вакансии органов государственной власти, персональные данные украинцев попали в открытый доступ. Достаточно лишь изменить цифру в URL и можно получить скан чужого паспорта.

Уязвимость обнаружил пользователь Шон Таунсенд, который является пресс-секретарем Ukrainian Cyber Alliance.

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"Персональные данные, GDPR, евроинтеграция, гармонизация законодательства ... Просто можно зайти на сайт государственных вакансий и скачать все паспорта и анкеты. Без СМС и регистрации #forcedbrowsing", – пишет пользователь.

В качестве доказательства он добавил один из сканов паспорта, который сумел загрузить.

Что известно о Сareer.gov.ua?

Это правительственный сайт, где размещают вакансии органов государственной власти. Также там размещена вся информация о ходе конкурса на вакантные должности и тому подобное. В правительстве ранее отчитывались, что через этот веб-ресурс анкеты с персональными данными подали более 50 тысяч украинцев.



Новую жизнь портал получил в 2018 году, когда при поддержке проекта ЕС "Поддержка стратегических коммуникаций и повышение осведомленности о реформе государственного управления в Украине" была проведена его масштабная модернизация.

Сейчас сайт перестал работать.

"Сайт career.gov.ua недоступен по техническим причинам! Сейчас ведутся работы по его восстановлению. Простите за неудобства", – сообщается на портале.

Сareer.gov.ua пока не работает

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