Sharp планирует выпустить необычный гибкий смартфон: детали и фото

25 Читати новину українською
Концепт нового смартфона от Sharp
Концепт нового смартфона от Sharp / LetsGoDigital

Компания Sharp запатентовала довольно интересный смартфон с гибким дисплеем. Речь идет об аппарате вертикальной сборки по аналогии с классическими раскладушками.

Что известно о новинке? В закрытом состоянии половинки гибкого экрана оказываются внутри корпуса, что обеспечивает защиту от повреждений.

Читайте также: Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена

Главная особенность новинки – замысловатая система сгибания корпуса. В центральной зоне устройства предусмотрены два шарнирных механизма, которые размещены на расстоянии сантиметра друг от друга.

Sharp
Гибкий смартфон от Sharp будет иметь необычную систему складывания

При сгибании аппарата по линии одного шарнира половинки корпуса полностью закрывают друг друга. Второй шарнир позволяет сложить смартфон так, что пользователю будет доступна небольшая часть экрана, где могут отображаться сообщения, полезная информация и прочее.

Sharp
Гибкий смартфон от Sharp может остаться на этапе чертежей

Концепт смартфона. Ресурс LetsGoDigital уже опубликовал рендеры необычного смартфона, созданные на основе патентной документации. На изображениях можно видеть одинарную основную камеру и симметричный порт USB Type-C.

Sharp
Вероятный дизайн гибкого смартфона Sharp

Дата выхода. О том, собирается ли корпорация Sharp воплотить идею в жизнь, к сожалению, ничего не сообщается.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 

blog_ava
Гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака
сегодня
2420
Теги: Новости Техно Смартфоны Техно Разработки
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
122
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
185
Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
25 марта 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
611
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
24 марта 22:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
328
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
24 марта 18:03 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 262
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук