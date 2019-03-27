Sharp планирует выпустить необычный гибкий смартфон: детали и фото

Компания Sharp запатентовала довольно интересный смартфон с гибким дисплеем. Речь идет об аппарате вертикальной сборки по аналогии с классическими раскладушками.

Что известно о новинке? В закрытом состоянии половинки гибкого экрана оказываются внутри корпуса, что обеспечивает защиту от повреждений.

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Главная особенность новинки – замысловатая система сгибания корпуса. В центральной зоне устройства предусмотрены два шарнирных механизма, которые размещены на расстоянии сантиметра друг от друга.



Гибкий смартфон от Sharp будет иметь необычную систему складывания

При сгибании аппарата по линии одного шарнира половинки корпуса полностью закрывают друг друга. Второй шарнир позволяет сложить смартфон так, что пользователю будет доступна небольшая часть экрана, где могут отображаться сообщения, полезная информация и прочее.



Гибкий смартфон от Sharp может остаться на этапе чертежей

Концепт смартфона. Ресурс LetsGoDigital уже опубликовал рендеры необычного смартфона, созданные на основе патентной документации. На изображениях можно видеть одинарную основную камеру и симметричный порт USB Type-C.



Вероятный дизайн гибкого смартфона Sharp

Дата выхода. О том, собирается ли корпорация Sharp воплотить идею в жизнь, к сожалению, ничего не сообщается.

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