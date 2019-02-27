Системные требования игры Dead or Alive 6 опубликовали в сети

Выход игры Dead or Alive 6 состоится уже через несколько дней, поэтому разработчики опубликовали системные требования к игре. Правда информации в отношении процессоров и видеокарт от AMD на официальной странице проекта в Steam нет.

Особенности игры. Dead or Alive 6 – это видеоигра в жанре файтинг, которую разрабатывает студия Team Ninja и выдает компания Koei Tecmo. Проект создается на новом графическом движке, который позволяет существенно увеличить детализацию. Читайте также: "Эта игра не для PC": известный аналитик рассказал о провале игры Anthem Dead or Alive 6 предложит более 20 уникальных бойцов, новые системы комбо и специальных ударов, которые получили название Fatal Rush и Break Gauge. Минимальные системные требования Dead or Alive 6 Операционная система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процессор Intel Core i5-4690

Intel Core i5-4690 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 770 Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске50 ГБ Рекомендуемые системные требования Dead or Alive 6 Операционная система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процессор Intel Core i7-8700

Intel Core i7-8700 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 Оперативная память 16 ГБ

16 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске50 ГБ Дата выхода. Отметим, релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу – 1 марта. Игра поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Трейлер игры Dead or Alive 6 – смотрите видео Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно