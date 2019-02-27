Системные требования игры Dead or Alive 6 опубликовали в сети

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Dead or Alive 6: системные требования, трейлер и дата выхода
Dead or Alive 6: системные требования, трейлер и дата выхода / Checkpoint Gaming

Выход игры Dead or Alive 6 состоится уже через несколько дней, поэтому разработчики опубликовали системные требования к игре. Правда информации в отношении процессоров и видеокарт от AMD на официальной странице проекта в Steam нет.

Особенности игры. Dead or Alive 6 – это видеоигра в жанре файтинг, которую разрабатывает студия Team Ninja и выдает компания Koei Tecmo. Проект создается на новом графическом движке, который позволяет существенно увеличить детализацию.

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Dead or Alive 6 предложит более 20 уникальных бойцов, новые системы комбо и специальных ударов, которые получили название Fatal Rush и Break Gauge.

Минимальные системные требования Dead or Alive 6

  • Операционная системаWindows 10 (64-біт)
  • ПроцессорIntel Core i5-4690
  • Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске50 ГБ

 

Рекомендуемые системные требования Dead or Alive 6

  • Операционная системаWindows 10 (64-біт)
  • ПроцессорIntel Core i7-8700
  • Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Оперативная память16 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске50 ГБ

 

Дата выхода. Отметим, релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу – 1 марта. Игра поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер игры Dead or Alive 6 – смотрите видео

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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