Системные требования игры Dead or Alive 6 опубликовали в сети
Выход игры Dead or Alive 6 состоится уже через несколько дней, поэтому разработчики опубликовали системные требования к игре. Правда информации в отношении процессоров и видеокарт от AMD на официальной странице проекта в Steam нет.
Особенности игры. Dead or Alive 6 – это видеоигра в жанре файтинг, которую разрабатывает студия Team Ninja и выдает компания Koei Tecmo. Проект создается на новом графическом движке, который позволяет существенно увеличить детализацию.
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Dead or Alive 6 предложит более 20 уникальных бойцов, новые системы комбо и специальных ударов, которые получили название Fatal Rush и Break Gauge.
Минимальные системные требования Dead or Alive 6
- Операционная системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцессорIntel Core i5-4690
- Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жестком диске50 ГБ
Рекомендуемые системные требования Dead or Alive 6
- Операционная системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцессорIntel Core i7-8700
- Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060
- Оперативная память16 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жестком диске50 ГБ
Дата выхода. Отметим, релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу – 1 марта. Игра поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Трейлер игры Dead or Alive 6 – смотрите видео
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