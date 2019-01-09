Системные требования игры Anthem опубликовали в сети

Уже в феврале состоится релиз ролевого экшена Anthem. По этому поводу компании Electronic Arts и BioWare решили опубликовать официальные системные требования к игре.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Anthem-новая постапокалиптическая фантастическая игра от BioWare. В мире, заброшенном еще при создании, человечество борется за выживание в диких условиях, таящих в себе множество опасностей. Однако фрилансеры, фракция пилотов в невероятных экзокостюмах "Джавелин", стремятся склонить чашу весов в пользу людей.

Минимальные системные требования Anthem:

Операционная система: 64-разрядная Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-3570 / AMD FX-6350;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7970 / R9 280X (3 ГБ);

Версия DirectX: 11;

Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: 64-разрядная Windows 10;

Процессор: Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц);

Оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / RTX 2060 або AMD Radeon RX 480 (4 ГБ);

Версия DirectX: 11;

Свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Кроме того, в рамках пресс-конференции NVIDIA на CES 2019 разработчики Anthem подтвердили, что игра будет частично поддерживать технологию трассировки лучей – владельцы RTX-видеокарт смогут включить технологию интеллектуального полноэкранного сглаживания Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая должна существенно улучшить качество картинки при относительно невысоких затратах ресурсов.

Трейлер игры Anthem – смотрите видео

Премьера Anthem запланирована на 22 февраля на PC, Xbox One и PlayStation 4. В конце января и в начале февраля выйдут две демоверсии – первая для предварительного заказа, а вторая для всех пользователей.

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