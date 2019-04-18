Складывающийся смартфон Samsung Galaxy Fold начал ломаться у пользователей

51 Читати новину українською
Samsung Galaxy Fold начал ломаться - фото, видео
Samsung Galaxy Fold начал ломаться / ixbt.com

Журналисты, получившие гибкий смартфон от Samsung-Galaxy Fold, заявляют, что устройство начало ломаться всего через несколько дней пользования.

Интересно, что изначально отзывы журналистов были довольно позитивными. Но позже, после тестирования начали появляться обзоры от блогеров и журналистов, которые сообщают о поломке экрана. Об этом пишет ain.ua.

Читайте также: Революционный гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили официально

Как известно, Samsung Galaxy Fold работает в двух режимах. Есть так называемый телефонный режим – это экран с диагональю 4,6 дюймов. Когда устройство разложено, то образуется дисплей с диагональю 7,3 дюймов. Как утверждают журналисты, оба экрана перестают работать буквально через несколько дней использования.

Что говорят пользователи

Марк Гурман из Bloomberg показал фото сломанного устройства. У него смартфон вышел из строя через 2 дня работы. Правда, журналист снял с девайса защитную пленку. Хотя в компании не рекомендовали этого делать.

Журналисты с CNBS защитную пленку не снимали, но и у них смартфон сломался через несколько дней.

Редактор издания The Verge Дитер Бон тоже сообщил о сломанном девайсе. При этом у него возникла еще одна проблема – на экране появилась выпуклость.

Что говорят в Samsung

Конечно, обо всех поломках журналисты сообщили производителю. Там обещают тщательно расследовать каждый из этих случаев и выяснить, в чем причина.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 2 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
сегодня
24006
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
17 апреля 21:04 Инновационный подход и потенциал: Топ-цитаты президента Dell в регионе ЕМЕА об украинском рынке
Євгенія Мазур 57
Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
16 апреля 21:05 Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона
313
Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
15 апреля 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
Женя Котик 527
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 426
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
394
Новости
Больше новостей
Залиште відгук