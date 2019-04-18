Складывающийся смартфон Samsung Galaxy Fold начал ломаться у пользователей

Журналисты, получившие гибкий смартфон от Samsung-Galaxy Fold, заявляют, что устройство начало ломаться всего через несколько дней пользования.

Интересно, что изначально отзывы журналистов были довольно позитивными. Но позже, после тестирования начали появляться обзоры от блогеров и журналистов, которые сообщают о поломке экрана. Об этом пишет ain.ua.

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Как известно, Samsung Galaxy Fold работает в двух режимах. Есть так называемый телефонный режим – это экран с диагональю 4,6 дюймов. Когда устройство разложено, то образуется дисплей с диагональю 7,3 дюймов. Как утверждают журналисты, оба экрана перестают работать буквально через несколько дней использования.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 квітня 2019 р.

Что говорят пользователи

Марк Гурман из Bloomberg показал фото сломанного устройства. У него смартфон вышел из строя через 2 дня работы. Правда, журналист снял с девайса защитную пленку. Хотя в компании не рекомендовали этого делать.

Журналисты с CNBS защитную пленку не снимали, но и у них смартфон сломался через несколько дней.

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa — Todd Haselton (@robotodd) 17 квітня 2019 р.

Редактор издания The Verge Дитер Бон тоже сообщил о сломанном девайсе. При этом у него возникла еще одна проблема – на экране появилась выпуклость.

Что говорят в Samsung

Конечно, обо всех поломках журналисты сообщили производителю. Там обещают тщательно расследовать каждый из этих случаев и выяснить, в чем причина.

SUPER YIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. https://t.co/p1014uB01D pic.twitter.com/3FZJkWtSKr — Dieter Bohn (@backlon) 17 квітня 2019 р.

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