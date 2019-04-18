Складывающийся смартфон Samsung Galaxy Fold начал ломаться у пользователей
Журналисты, получившие гибкий смартфон от Samsung-Galaxy Fold, заявляют, что устройство начало ломаться всего через несколько дней пользования.
Интересно, что изначально отзывы журналистов были довольно позитивными. Но позже, после тестирования начали появляться обзоры от блогеров и журналистов, которые сообщают о поломке экрана. Об этом пишет ain.ua.
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Как известно, Samsung Galaxy Fold работает в двух режимах. Есть так называемый телефонный режим – это экран с диагональю 4,6 дюймов. Когда устройство разложено, то образуется дисплей с диагональю 7,3 дюймов. Как утверждают журналисты, оба экрана перестают работать буквально через несколько дней использования.
Что говорят пользователи
Марк Гурман из Bloomberg показал фото сломанного устройства. У него смартфон вышел из строя через 2 дня работы. Правда, журналист снял с девайса защитную пленку. Хотя в компании не рекомендовали этого делать.
Журналисты с CNBS защитную пленку не снимали, но и у них смартфон сломался через несколько дней.
Редактор издания The Verge Дитер Бон тоже сообщил о сломанном девайсе. При этом у него возникла еще одна проблема – на экране появилась выпуклость.
Что говорят в Samsung
Конечно, обо всех поломках журналисты сообщили производителю. Там обещают тщательно расследовать каждый из этих случаев и выяснить, в чем причина.
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