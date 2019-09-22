Сколько американцев убеждены, что электрокарам нужен бензин: исследование

Практически все производители автомобилей уже представили собственные электрокары или готовятся представить. Однако, как оказалось, далеко не все американцы понимают, в чем разница между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем.

Актуальный опрос показал, что с технологиями у большой доли населения США все плохо, сообщает Medium.

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Результаты исследования. Исследование проводила компания Ford. Согласно результатам опроса, около 42% американцев уверены, что автомобили с электрическими силовыми установками необходимо заправлять бензином. Причиной такого странного суждения стало то, как владельцы электромобилей пополняют заряд своих транспортных средств.

Как правило, 80% владельцев таких моделей заряжают их возле дома или возле стен офиса. Поскольку владельцы традиционных автомобилей с ДВС не видят процесса зарядки на специальных станциях, они считают, что этим автомобилям тоже нужен бензин или дизельное топливо.

Исследование также позволило выяснить и другие популярные мнения относительно электротранспорта.

Как оказалось, 90% опрошенных уверены, что быстрый разгон нельзя относить к преимуществам электрокара, поскольку он "потребляет слишком много энергии". Еще 80% заявили, что не стали бы использовать автомобиль с электродвигателем в сложных погодных условиях, а 65% отказались бы от поездки на таком авто по бездорожью.

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