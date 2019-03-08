Сколько Xiaomi Redmi Note 7 будет стоить за пределами Китая

Через два месяца после официального анонса смартфона Xiaomi Redmi Note 7 новинка наконец поступила в продажу за пределами Китая. В Поднебесной устройство получило большую популярность, ведь всего за 149 долларов оно может похвастаться неплохими характеристиками.

Как сообщает GSMArena, Xiaomi Redmi Note 7 получил большой экран с каплевидной вырезом, емкий аккумулятор, камеру на 48 Мп, производительный процессор Snapdragon и актуальную версию Android. Теперь же в сети появились цены на глобальную версию смартфона и они далеко не такие "сладкие".

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Компания Xiaomi объявила, что первой страной после Китая, где появится в продаже Redmi Note 7, станет Испания. Официальная европейская цена смартфона за версию 3 ГБ/32 ГБ – 179 евро (около 5400 гривен), но на старте его отдают со скидкой за 149 евро (около 4500 гривен). Для сравнения, в Поднебесной эта же версия стоит заметно дешевле – 149 долларов (около 4000 гривен).

О начале продаж и цене Redmi Note 7 в Украине пока ничего не сообщается.

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