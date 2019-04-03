Сколько зарабатывают работники Google за час

Корпорация Google уравняла минимальную зарплату для подрядчиков и работников, работающих по контракту.

Изменения внесли из-за петиции от работников, которые не имеют постоянного контракта с компанией, сообщает Интерфакс-Украина.

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Теперь все кадровые компании, с которыми сотрудничает корпорация, должны установить минимальную зарплату на уровне 15 долларов в час.

Какие улучшения ждут Google

Доля наемных работников, работающих без контракта, в Google составляет около 54%, или 122 тысячи человек всей рабочей силы. Теперь, кроме повышения зарплаты, подрядчики смогут получать медицинскую поддержку.

Отмечается, что изменения в размере оплаты труда наберут силу не позднее января 2020 года, другие нововведения – в срок до января 2022 года.

Сотрудники, работающие по контракту, в свою очередь, смогут претендовать на оплачиваемый 12-ти недельный отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, они смогут получить 5 тыс. долларов субсидии для повышения квалификации.

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