Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине

В Украине провели исследования в области игровой разработки. В рамках исследования выяснили, что средняя зарплата специалиста в украинской геймдев-компании составляет 1375 долларов (38 500 гривен).

Об этом пишет ain.ua.

За последний год в Украине произошел рост зарплат среди разработчиков – в среднем на 14,6%. При этом зарплаты высококвалифицированных и востребованных специалистов увеличились в 2-3 раза в сравнении с 2017 годом.

Читайте также: Неожиданное заявление ученых: компьютерные игры положительно влияют на мозг

Всего в опросе, который проводили в Украине, Беларуси и России, приняли участие 72% мужчин (из всех опрошенных) и 28% женщин.

Интересно, что в 2018 году женщины стали получать меньше, их зарплаты снизились на 100 долларов, что в относительном выражении составляет почти 10%.

Так, Junior-программисты в Украине зарабатывают меньше, чем в прошлом месте – на 85 долларов меньше, то есть 515 долларов в месяц (14 400 гривен).

Senior тоже сообщили об уменьшении компенсации – 2350 долларов в месяц (65 800 гривен). А вот программисты middle-уровня наоборот зарабатывают больше на 32%, в сравнении с 2017 годом. QA-специалисты уровня middle тоже начали зарабатывать больше – ежемесячно они получают 1300 долларов (36 400 гривен) в месяц.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно