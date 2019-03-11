Skype перестал работать в большинстве браузеров: в чем дело

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Skype перестал работать в большинстве браузеров
Skype перестал работать в большинстве браузеров / time.com

7 марта компания Microsoft обновила браузерную версию Skype. После этого мессенджер перестал работать во многих браузеров – в частности, Safari, Mozilla Firefox или Opera.

Об этом пишут пользователи в соцсетях. В то же время, браузерная версия Skype доступна для пользователей Microsoft Edge и Google Chrome, а также браузеров на основе Chromium, вроде Vivaldi.

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Почему это случилось. Как пояснили в Microsoft, функция звонков и мультимедиа версии Skype в реальном времени по-разному реализована во всех браузерах. Поэтому, Microsoft решила сконцентрироваться на Edge и Google Chrome.

О том, что Skype будет недоступен для пользователей Firefox, Safari и Opera, компания сообщала еще в январе.

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Skype
Источник: 24 Канал
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