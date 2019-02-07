Skype получит очень полезную функцию: детали

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Skype получит очень полезную функцию
Skype получит очень полезную функцию / Getty Images

Последнее обновление мессенджера Skype избавит собеседников от необходимости перед важным сеансом видеосвязи приводить помещение в идеальный порядок или искать другое место. Корпорация Microsoft объявила о появлении в Skype опции размытия заднего фона во время видеочата.

За обработку изображения в реальном времени отвечает искусственный интеллект, обученный распознавать человеческую фигуру. При этом он оставляет в фокусе не только лицо, но также волосы и руки, сообщает 3DNews.

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Чтобы включить режим "боке", необходимо навести курсор мыши на кнопку видеовызова и в окне подвинуть в положение "Размыть мой фон" (Blur my background).

Skype
Skype получит функцию размытия фона

В идеале интеллектуальный алгоритм должен всегда держать в фокусе только человека, но Microsoft честно предупреждает, что иногда сервис может ошибаться.

Мы делаем все возможное, чтобы фон всегда был размытым, но мы не можем гарантировать, что фон всегда будет размытым,
– говорится на официальном сайте Microsoft.

Есть и еще одно ограничение – функция доступна пока только в версии Skype для настольных ПК и ноутбуков.

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Теги: Техно Microsoft Skype Интернет
Источник: 24 Канал
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