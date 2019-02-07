Skype получит очень полезную функцию: детали

Последнее обновление мессенджера Skype избавит собеседников от необходимости перед важным сеансом видеосвязи приводить помещение в идеальный порядок или искать другое место. Корпорация Microsoft объявила о появлении в Skype опции размытия заднего фона во время видеочата.

За обработку изображения в реальном времени отвечает искусственный интеллект, обученный распознавать человеческую фигуру. При этом он оставляет в фокусе не только лицо, но также волосы и руки, сообщает 3DNews.

Читайте также: Microsoft объявила цены на платную поддержку Windows 7: цифры впечатляют

Чтобы включить режим "боке", необходимо навести курсор мыши на кнопку видеовызова и в окне подвинуть в положение "Размыть мой фон" (Blur my background).



Skype получит функцию размытия фона

В идеале интеллектуальный алгоритм должен всегда держать в фокусе только человека, но Microsoft честно предупреждает, что иногда сервис может ошибаться.

Мы делаем все возможное, чтобы фон всегда был размытым, но мы не можем гарантировать, что фон всегда будет размытым,

– говорится на официальном сайте Microsoft.

Есть и еще одно ограничение – функция доступна пока только в версии Skype для настольных ПК и ноутбуков.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно