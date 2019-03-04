Следующий iPhone может получить гибкий экран: Samsung поделилась разработкой

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Смартфон Galaxy Fold
Смартфон Galaxy Fold / akket.com

Недавно компания Samsung представила смартфон Galaxy Fold. Он вызвал настоящую революцию на рынке, начав новое направление — смартфоны с гибким дисплеем.

Через несколько дней после презентации Samsung, свой вариант гибкого смартфона представила и Huawei Mate X.

Похоже, в ближайшее время гибких девайсов станет еще больше. Как пишет appleinsider.com, компания Samsung уже начала предлагать складываемые дисплеи другим производителям смартфонов.

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Известно, что Samsung Display предоставила образцы панели компаниям Apple и Google.

Как выглядит образец. Компании получили гибкую панель с диагональю 7,2 дюйма, что на 0,1 дюйма меньше, чем диагональ основного дисплея Galaxy Fold.

Интересно, что в конце 2018 года компания Apple действительно запатентовала гибкий девайс. Поэтому есть большая вероятность, что этот патент смогут воплотить в жизнь.

Что от этого будет иметь Samsung. На первый взгляд выглядит странным, что южнокорейская компания решила поделиться разработкой с конкурентом. Однако, таким образом компания может стать монополистом на рынке гибких дисплеев. По данным СМИ, в настоящее время Samsung может выпускать около 2,4 млн складываемых дисплеев ежегодно. В дальнейшем, этот показатель можно увеличить до 10 миллионов единиц.

Стоит заметить, что сейчас производство гибких смартфонов финансово затратно. Модели Samsung и Huawei оценены в около 2 тысячи долларов. Поэтому о массовом производстве гибких девайсов пока говорить рано.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Apple iPhone Samsung
Источник: 24 Канал
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