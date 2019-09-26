Смарт-часы Apple Watch Series 5 разобрали: что они скрывают

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Смарт-часы Apple Watch Series 5 разобрали
Смарт-часы Apple Watch Series 5 разобрали / Pocket-lint

"Под нож" экспертов iFixit попали умные часы Apple Watch Series 5, который вендор представил на осенней презентации. Специалисты популярного ресурса проверили пригодность к ремонту гаджета и обнаружили за счет чего производителю удалось сохранить автономность новинки.

Особенности Apple Watch Series 5. Одним из главных отличий новинки от предшественника стала емкость встроенного аккумулятора. Модель в 40-миллиметровом корпусе получила значительную прибавку в 10%, а для версии в 44 миллиметра цифра оказалась скромнее – 1,4%, сообщает.

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Визуальных различий между двумя поколениями часов почти нет, но под "капотом" можно заметить ряд изменений. Пятое поколение получило дисплей, выполненный по технологии LTPO, новый датчик освещенности, а также улучшенные гироскоп и компас.

В Apple Watch Series 5, кроме увеличенного вдвое объема встроенной памяти, используется новая однокристальная система Apple S5. При этом процессор и графический ускоритель новинки идентичны модели Series 4 – вероятно, основные различия между устройствами заключаются в энергоэффективности.

 

 

Ремонтопригодность часов. Процедура разборки не изменилась с прошлого года: для "вскрытия" часов понадобится нагреть корпус, для крепления части элементов которого использован клей. Аккумулятор можно отсоединить от системной платы, только при почти полной разборке гаджета. С учетом небольшого количества модулей ремонтопригодность Apple Watch Series 5 оценили в 6 из 10 возможных баллов по шкале iFixit.

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Теги: Новости Техно Apple Умные часы Техно Гаджеты
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