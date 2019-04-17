Смартфон Honor 20i с мощной селфи-камерой представили официально

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, представил свой новый продукт – смартфон Honor 20i. Среди главных фишек новинки – хорошая фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

Характеристики. Смартфон получил 6,21-дюймовый IPS LCD-дисплей. Экран имеет разрешение FullHD + и соотношение сторон 19,5: 9. Селфі-камера размещена в специальном вырезе.

Читайте также: Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона

Honor 20i работает на процессоре Kirin 710, работающем в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти в новинке предусмотрено до 256 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 3400 мАч. Работает новинка под управлением EMUI 9 на базе Android 9 Pie.

Honor 20i доступен в 3 цветах

Камеры. Преимуществом новинки можно считать камеры. Основная камера Honor 20i имеет тройной модуль, включающий 24 Мп основной датчик с диафрагмой f/1.8; 8 Мп ультраширококутний объектив и 2 Мп датчик глубины.

Камера может похвастаться съемкой в ночном режиме, также она имеет технологию суперзамедленной съемки видео, поддерживает профессиональный режим, панорамный и портретный режимы.

Разрешение фронтальной камеры 32 Мп с диафрагмой f/2.0. Специальная технология сглаживания пикселей 4-в-1 позволяет Honor 20i лучше снимать Селфі в условиях слабой освещенности.

Цена стартует от 6 400 гривен

Цена. Honor 20i поступит в продажу в трех цветах: градиентном синем, градиентном красном и классическом черном.

6 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища стоит 1599 юаней (238 долларов или 6 400 гривен); Конфигурация 4 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной памяти оценена в те же 1599 юаней; За модель с 6 ГБ + 128 ГБ памяти нужно будет заплатить 1899 юаней (283 доллара или 7 600 гривен); Топовая версия Honor 20i с 6 ГБ + 256 ГБ стоит 2199 юаней (328 долларов или 8 800 гривен).



Новинка поступит в продажу в Китае 18 апреля.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно