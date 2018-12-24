Смартфон Huawei P30 Pro получит революционную камеру: детали

Один из самых авторитетных инсайдеров Эван Бласс поделился подробностями о будущих флагманских смартфонах от компании Huawei. По последней информации, китайский производитель планирует внедрить еще больше революционных технологий в мобильной фотографии.

Об этом сообщает FoneArena.

Читайте также: Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24

"Huawei P30 обещает стать еще одним продвинутым устройством по части камеры. По словам человека, который видел смартфон, у него будет тройная основная камера с максимальным разрешением 40 Мп и пятикратным зумом без потери качества, а также 24-мегапиксельная селфи-камера. И это даже не Pro-версия", – написал Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте.

The Huawei P30 promises to be another imaging powerhouse, according to someone who's seen one: triple rear camera, with a maximum resolution of 40MP and 5x lossless zoom, plus a 24MP selfie cam. And this isn't even the Pro variant. — Evan Blass (@evleaks) 21 декабря 2018 г.

Судя по описанию, камера в обычном Huawei P30 будет похожа с такой в P20 Pro и Mate 20 Pro. Также появилась предварительная информация и о смартфоне P30 Pro с четырьмя основными камерами. Одна из них будет отвечать за 3D-сканирование, которое превосходит ToF в смартфонах Oppo. Кроме того, P30 Pro получит 10-кратный гибридный зум без потери качества и 5-кратный оптический, который применят впервые в смартфонах.

Неофициальный рендер смартфона Huawei P30 Pro

Отметим, презентация Huawei и P30 P30 Pro ожидается в начале следующего года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно