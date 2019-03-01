Смартфон Huawei P30 Pro засветился в руках президента компании

Несмотря на то, что презентация флагманских смартфонов Huawei состоится уже в конце месяца, однако догадки относительно дизайна Huawei Pro P30 ограничивались только инсайдерскими рендерами. В сети опубликовали качественные "живые" фото будущей новинки, которые проливают свет на особенности модуля камеры смартфона.

Детали новой утечки. Как сообщает 4PDA, источником новой утечки стал исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю, в руках которого четко видно неанонсированный смартфон. Судя по предыдущим публикациям, в кадре представлена именно Pro-версия гаджета – на это указывают четыре датчика камеры, расположенные необычным образом.

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Основной блок из трех сенсоров в верхнем левом углу задней крышки дополнен отдельным модулем с двухтональной LED-вспышкой и, вероятно, ToF-датчиком. Базовая модель Huawei P30, фотосессия с участием которой была опубликована ранее, получила единый блок камер из трех объективов.



Huawei P30 Pro засветился в руках директора компании



Huawei P30 Pro получит 4 модуля основной камеры

Также на сайте SlashLeaks появилось несколько фотографий задней крышки аппарата крупным планом. Хотя детальная информация о фотовозможностях смартфона еще не публиковалась, квадратная форма одного из модулей предполагает наличие оптического зума. Снимков лицевой панели источник не предоставил.

Характеристики. По имеющейся информации, Huawei P30 Pro получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом и встроенным сканером отпечатков пальцев. Устройству приписывают флагманский процессор Kirin 980 и от 8 до 12 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях.



Huawei P30 будет оборудован тройным модулем камеры



Huawei P30 представят 26 марта



Huawei P30 имеет квадратную камеру для оптического зума

Емкость аккумулятора смартфона неизвестна, однако в базе данных китайского регулятора 3C уже появилась запись, что устройство имеет функцию быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Дата презентации. Анонс Huawei и P30 P30 Pro состоится 26 марта, ожидаемая цена новых флагманов пока не сообщается.

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