Смартфон Huawei P30 засветился на "живых" фото

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Смартфон Huawei P30 засветился на "живых" фото
Смартфон Huawei P30 засветился на "живых" фото / DigitalTrends

Компания Huawei только готовит к выпуску флагманскую линейку смартфонов P30, однако в сети уже опубликовали "живые" фото одной из новинок. Источником утечки стали журналисты, которым удалось получить Huawei P30 во время выставки MWC 2019.

Как сообщает ресурс DigitalTrends, в руки инсайдеров попал демонстрационный макет Huawei P30, который рассекретил дизайн новинки до официального анонса.

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Дизайн. В левой верхней части задней крышки расположился модуль тройной камеры с вертикальным расположением сенсоров, LED-вспышкой и датчиком автофокуса. Сканер отпечатков пальцев на тыльной панели отсутствует – вероятно, он будет размещен под дисплеем.

Huawei P30
Huawei P30 получит тройную основную камеру

Надписи Vogue (по слухам, именно таким кодовым именем производитель обозначил будущую новинку) и Link на стеклянном корпусе P30 вероятно будут впоследствии заменены на Huawei и Leica.


Huawei P30 будет работать на топовом процессоре Kirin 980

На правом торце аппарата разместились кнопки включения и регулировки громкости, на нижнем – решетки динамиков и порт USB Type-C. Отметим, 3,5-миллиметрового разъема для наушников гаджет не получил.

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Другие характеристики. Фотографий передней панели смартфона источник не предоставил. По имеющейся информации, аппарат оснастят OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. За производительность новинки будет отвечать флагманский процессор Kirin 980.

Huawei P30
Huawei P30 предстаят в конце марта

Дата анонса.

Напомним, анонс Huawei P30 и P30 Pro запланировали на 26 марта 2019 года, а проведут презентацию в Париже.

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Теги: Новости Техно Смартфоны Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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