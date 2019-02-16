Смартфон Nokia 1 проверили на прочность: невероятное видео

56 Читати новину українською
Смартфон Nokia 1 проверили на прочность
Смартфон Nokia 1 проверили на прочность / Android Authority

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон неоднократно проверял новые смартфоны на прочность. На этот раз в руки блогера попал смартфон Nokia 1 – самая доступная модель финской компании.

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, дисплей Nokia 1 показал хорошую устойчивость к царапинам, поддавшись только инструменту высокой твердости, сообщает 4PDA. Повредить закаленное стекло экрана и фронталки канцелярским ножом блогеру не удалось.

Читайте также: Медали для Олимпиады 2020 сделают из использованных смартфонов

Однако модуль основной камеры Nokia 1 оказался прикрыт поликарбонатной пластиной и легко покрылся глубокими царапинами.

Пластиковые кнопки включения и громкости поддались лезвию ожидаемо легко, как и съемная задняя крышка, которая выполнена из того же материала. Рельефный логотип производителя, сделан из тонкой фольги, достаточно просто отделился от поверхности корпуса.

Испытания Nokia 1 на прочность – смотрите видео

Фирменный тест экрана зажигалкой Nokia 1 прошел с запасом прочности: даже после 22 секунд прогрева матрица вернулась в рабочее состояние. Успешно завершилась и попытка согнуть смартфон – несмотря на то, что дисплей заметно согнулся в обе стороны, трещин на тачскрине не появилось, а геометрия корпуса не нарушилась.

По завершении тестирования гаджет полностью сохранил работоспособность и получил хорошую оценку автора канала.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Они решили устроить скандал: Лавров нагло обвинил Украину в "керченских провокациях"
сегодня
753
Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День святого Валентина 2019: 4 полезных приложения, которые помогут найти любовь
14 февраля 10:01 День святого Валентина 2019: 4 полезных приложения, которые помогут найти любовь
Олена Кандяк 235
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 213
Что подарить на 14 февраля: интересные идеи гаджетов
14 февраля 08:03 Что подарить на 14 февраля: интересные идеи гаджетов
487
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 361
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
225
Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
10 февраля 20:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
737
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук