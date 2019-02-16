Смартфон Nokia 1 проверили на прочность: невероятное видео

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон неоднократно проверял новые смартфоны на прочность. На этот раз в руки блогера попал смартфон Nokia 1 – самая доступная модель финской компании.

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, дисплей Nokia 1 показал хорошую устойчивость к царапинам, поддавшись только инструменту высокой твердости, сообщает 4PDA. Повредить закаленное стекло экрана и фронталки канцелярским ножом блогеру не удалось.

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Однако модуль основной камеры Nokia 1 оказался прикрыт поликарбонатной пластиной и легко покрылся глубокими царапинами.

Пластиковые кнопки включения и громкости поддались лезвию ожидаемо легко, как и съемная задняя крышка, которая выполнена из того же материала. Рельефный логотип производителя, сделан из тонкой фольги, достаточно просто отделился от поверхности корпуса.

Испытания Nokia 1 на прочность – смотрите видео

Фирменный тест экрана зажигалкой Nokia 1 прошел с запасом прочности: даже после 22 секунд прогрева матрица вернулась в рабочее состояние. Успешно завершилась и попытка согнуть смартфон – несмотря на то, что дисплей заметно согнулся в обе стороны, трещин на тачскрине не появилось, а геометрия корпуса не нарушилась.

По завершении тестирования гаджет полностью сохранил работоспособность и получил хорошую оценку автора канала.

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