Смартфон Samsung Galaxy Note10 засветился на фото

Лишь несколько дней назад новый флагманский смартфон от Samsung - Galaxy S10 официально поступил в продажу. И уже сейчас появились снимки еще одного флагмана – Samsung Galaxy Note10.

Как пишет PhoneArena, эти фото не официальные, но они показывают некоторые характеристики будущей новинки. Снимки созданы художниками. На основе слухов, художники сделали эти рендеры.

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Samsung Galaxy Note10 получит 4 цвета

Что стало известно. Если верить рендерам, то будущая новинка получит основную камеру с четырех модулей.

Samsung Galaxy Note10 получит стилус

Для фронтальной камеры компания применит решение Infinity O, что предусматривает так называемую "дыру" в экране. Она будет иметь два модуля. Также сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.

Виглядит новинка интересно

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