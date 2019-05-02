Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся у владельца: детали
Топовая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G загорелась у владельца. Как утверждает пользователь, неприятность случилась всего на шестой день использования.
Как пишет Venture Beat, Samsung заявляет, что смартфон загорелся по вине владельца.
Инцидент произошел на родине флагмана в Южной Корее. Как рассказал владелец, смартфон охватил огонь "без видимой на то причины".
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Он рассказал, что в тот момент устройство лежало на столе. Далее пользователь почувствовал запах гари и вскоре смартфон охватил дым.
В Samsung своей вины не признают
Что говорят в Samsung. В компании факт возгорания не опровергают. При этом своей вины не признают. Пострадавший требовал у компании бесплатный обмен смартфона за 1200 долларов, но в Samsung на эту просьбу отказали.
Возгорание могло вызвать внешнее воздействие на смартфон,
– заявили в Samsung.
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