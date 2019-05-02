Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся у владельца: детали

Топовая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G загорелась у владельца. Как утверждает пользователь, неприятность случилась всего на шестой день использования.

Как пишет Venture Beat, Samsung заявляет, что смартфон загорелся по вине владельца.

Инцидент произошел на родине флагмана в Южной Корее. Как рассказал владелец, смартфон охватил огонь "без видимой на то причины".

Читайте также: Смартфон от Xiaomi взорвался возле пользователя

Он рассказал, что в тот момент устройство лежало на столе. Далее пользователь почувствовал запах гари и вскоре смартфон охватил дым.



В Samsung своей вины не признают

Что говорят в Samsung. В компании факт возгорания не опровергают. При этом своей вины не признают. Пострадавший требовал у компании бесплатный обмен смартфона за 1200 долларов, но в Samsung на эту просьбу отказали.

Возгорание могло вызвать внешнее воздействие на смартфон,

– заявили в Samsung.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно