Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся у владельца: детали

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Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся

Топовая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G загорелась у владельца. Как утверждает пользователь, неприятность случилась всего на шестой день использования.

Как пишет Venture Beat, Samsung заявляет, что смартфон загорелся по вине владельца.

Инцидент произошел на родине флагмана в Южной Корее. Как рассказал владелец, смартфон охватил огонь "без видимой на то причины".

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Он рассказал, что в тот момент устройство лежало на столе. Далее пользователь почувствовал запах гари и вскоре смартфон охватил дым.

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорівся
В Samsung своей вины не признают

Что говорят в Samsung. В компании факт возгорания не опровергают. При этом своей вины не признают. Пострадавший требовал у компании бесплатный обмен смартфона за 1200 долларов, но в Samsung на эту просьбу отказали.

Возгорание могло вызвать внешнее воздействие на смартфон,
– заявили в Samsung.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung Galaxy S10 Samsung
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