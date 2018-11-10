Смартфон Samsung Galaxy S10 показали на качественном фото

По слухам, будущая новинка Samsung Galaxy S10 будет представлена уже в следующем году. При этом в сети уже появились качественные фото смартфона.

Об этом сообщает igeekphone.

Этот снимок также подтверждает, что смартфон получит необычную селф-камеру, которую спрячут на экране. Также фото демонстрирует, что дисплей занимает практически всю лицевую панель. Края дисплея несколько согнуты.

Читайте также: Samsung представил новый смартфон-"жабку" W2019: чем поразит флагман

Правда, мы не можем 100% гарантировать, что на фото изображен Samsung Galaxy S10. Но он действительно объединил в себе несколько слухов о предстоящей новости.

Так может выглядетьSamsung Galaxy S10

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно