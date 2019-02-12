Смартфон Samsung Galaxy S10 получит неожиданный яркий цвет: фото

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / Фото из открытых источников

Похоже выпустив смартфон iPhone Xr компания Apple задала новый тренд на яркие цвета для телефонов. Ведь все больше производителей решили разбавить палитру сдержанных цветов яркими аксессуарами.

Так, ранее Техно 24 сообщал, что будущая бюджетная новинка Samsung Galaxy S10e получит насыщенный желтый цвет.

Как пишет mobilecryptotech, долгожданный флагман Samsung Galaxy S10 можно будет увидеть и в ярком красном градиентном корпусе. Надо заметить, что выглядит смартфон очень эффектно.

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Кроме того, топовая модель Samsung Galaxy S10 + получит премиальный вариант в керамическом белом и черном корпусе.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 в красном цвете

Что известно о Samsung Galaxy S10. Ключевым отличием Samsung Galaxy S10 от предшественников стала форма корпуса. По сравнению с Galaxy S9 новый телефон получил скругленные углы.

Топовая версия Galaxy S10 + получит диагональ 6,4 дюйма и сразу 5 модулей камеры: 3 датчика основной и два – фронтальной. Другие две модели будут иметь одинарную селфи-камеру, при этом Galaxy S10 тоже будет оснащена тройной основной камерой, а младшая версия будет иметь только 2 модуля на тыльной стороне. Все три модели Samsung Galaxy S10 получат разъем 3,5 мм для наушников.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Galaxy S10 Samsung
Источник: 24 Канал
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